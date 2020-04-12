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Дело Черновол: Порошенко обвинил ГБР во лжи

Воскресенье, 12 апреля 2020, 21:46
Дело Черновол: Порошенко обвинил ГБР во лжи
Фото Дмитрия Ларина, УП

Экс-президент Петр Порошенко обвиняет ГБР во лжи и считает уголовное производство против экс-нардепа Татьяны Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.

Источник: Порошенко в Facebook

Детали: Он заявил, что "ГБР врет", когда заявляет о том, что на момент поджога офиса "Партии Регионов" никаких убийств на ул. Институтской и Крепостном переулке не было, поэтому Черновол не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса.

Прямая речь Порошенко: "18 февраля 2014 года настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы".

"Почему врет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессии, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего "ростовского" клиента.

Поэтому уголовное дело против Татьяны Черновол – это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это – попытка устроить русское судилище над всеми участниками Майдана: от Героев Небесной сотни до тех, кто подвозил дрова или пищу. Это – признак реванша. Это – попытка переписать историю под диктовку Кремля".

Что предшествовало: 11 апреля Государственное бюро расследований заявило, что слова экс-нардепа Татьяны Черновол о причинах поджога офиса "Партии регионов" 18 февраля 2014 года являются недостоверными.

ГБР отметило, что Черновол объясняла поджог офиса "Партии Регионов" попыткой оттянуть внимание "титушек" после того, как произошли убийства в Мариинском парке и на Крепостном переулке, однако на момент поджога в промежуток времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и Крепостном переулке не было.

Что предшествовало:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • 18 февраля 2014 в здании "Партии регионов" на улице Липской произошел пожар, люди захватили офис "регионалов".

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Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЧерновол ТатьянаМайданГБР
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