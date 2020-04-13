У Раді вирішили, що робити із правками до "антиколомойського" закону

Розгляд 16 тисяч поправок до так званого "антиколомойського" закону буде відбуватись за 119 статтею регламенту, що дозволяє голосувати поправки цілими розділами.

Джерело: стаття УП "Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон"

Пряма мова члена профільного комітету: "Ми підемо по 119 статті регламенту. Це дозволить відсіювати правки цілим пачками. Ми так уже голосували скандальний закон про "майданчики Яценка", механізм такий є".

Деталі: Планується, що банківський комітет має узгодити текст розділів, куди увійде якась частина правок. Після цього Рада буде голосувати за тексти розділів, відкидаючи ті правки, які до цього відхилів комітет.

Саме тоді можна очікувати, що закон буде прийнято в цілому при умові наявності голосів для цього.

"Комітет має скласти порівняльну таблицю і пройтись по всіх 16 тисячах правок. Якщо чесно, то можна було б і на понеділок встигнути. Якби хтось ставив таку задачу. Поки ж орієнтуємось на другу половину тижня", – додав член банківського комітету.

Чому це важливо: Прийняття банківського законопроєкту – одна із умов Міжнародного валютного фонду для отримання Україною грошового траншу.

Що передувало: Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16000 правок.

За словами співрозмовника УП, ще одне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у середу, 15 квітня. Раніше було анонсовано засідання на 13 квітня.

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