Трех священников наказали штрафами за толпу верующих в храмах на Вербное воскресенье

Правоохранители вынесли административные штрафы относительно троих священнослужителей, которые допустили скопление людей в храмах на Вербное воскресенье.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter

Прямая речь: "О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!

Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но... имейте же совесть!".

Что предшествовало: Из-за карантина прихожан призвали не собраться на совместное освящение лозы в Вербное воскресенье 12 апреля.

В частности глава Православной церкви Украины Епифаний отмечал, что священнослужители ПЦУ будут в молитве рядом с каждым верующим. В то же время в определенных храмах, в частности в Ровно и Черновцах, фиксировались толпы людей.

В Офисе президента отмечали, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

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