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Українці вже замовили понад 14 тисяч освячених пасок – Офіс президента

Понеділок, 13 квітня 2020, 13:33
Українці вже замовили понад 14 тисяч освячених пасок – Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відзначає, що багато священнослужителів та вірян усвідомлюють загрозу поширення коронавірусу та вказує, що новий формат святкування Великодня є справжнім проявом любові до ближнього.

Джерело: Офіс президента

Деталі: За даними влади, церкви в Україні готуються до богослужінь онлайн, а українці вже замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками, які будуть доставлені цього тижня.

На святкування Великодня західного обряду до храмів прийшло приблизно 126 тис. українців порівняно з майже 3 млн людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях.

Пряма мова Зеленського: "Ці цифри показують, що багато священнослужителів і прихожан усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу. Щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні. І зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього".

Передісторія: 

  • Християни західного обряду у 2020 році відзначають Великдень 12 квітня, східного обряду - 19 квітня.
  • Через карантинні обмеження парафіян закликали не зібратися на спільне освячення вербової лози у Вербну неділю 12 квітня.
  • Зокрема очільник Православної церкви України Епіфаній зазначав, що священнослужителі ПЦУ будуть в молитві поруч з кожним віруючим. Водночас у певних храмах, зокрема у Рівному та Чернівцях, фіксувалися натовпи людей.
  • В Офісі президента наголошували, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.

Читайте також: Великдень під час пандемії. Що готують церкви і президент

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусцерква
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