Украинцы уже заказали более 14 тысяч освященных пасок – Офис президента

Президент Владимир Зеленский отмечает, что многие священнослужители и верующие осознают угрозу распространения коронавируса и говорит, что новый формат празднования Пасхи является настоящим проявлением любви к ближнему.

Источник: Офис президента

Детали: По данным властей, церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными пасками, которые будут доставлены на этой неделе.

На празднование Пасхи западного обряда в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.

Прямая речь Зеленского: "Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрание, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему".

Предыстория:

Христиане западного обряда в 2020 году отмечают Пасху 12 апреля, восточного обряда - 19 апреля.

Из-за карантина прихожан призвали не собраться на совместное освящение лозы в Вербное воскресенье 12 апреля.

В частности глава Православной церкви Украины Епифаний отмечал, что священнослужители ПЦУ будут в молитве рядом с каждым верующим. В то же время в определенных храмах, в частности в Ровно и Черновцах, фиксировались толпы людей.

В Офисе президента отмечали, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

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