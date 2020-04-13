"Слуги народу" проводять зустріч із Зеленським
Після позачергового засідання парламенту 13 квітня фракція "Слуга народу" зібралася на засідання за участі президента Володимира Зеленського, щоб обговорити порядок голосування за "антиколомойський" законопроєкт.
Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"
Деталі: Засідання фракції разом із Зеленським почалося о 17 годині у КВЦ "Парковий".
За словами співрозмовників УП, на фракції мають обговорити так званий "антиколомойський закон".
Для його прийняття правляча партія хоче прийняти зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять швидше розглядати велику кількість правок до законопроектів.
Ці зміни мають розблокувати швидке прийняття банківського закону.
Саме їх, за даними УП, мають розглядати на позачерговому засіданні парламенту, яке хочуть скликати на середу, 15 квітня.
Крім того, 13 квітня глава фракції Давид Арахамія заявив, що на засіданні 15 квітня можуть розглянути і кадрові питання: "Кадрові питання можуть бути... У нас є ще в уряді кілька незайманих посад - треба їх призначати".
Що було раніше: Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Наразі понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту намагаються звести в одну таблицю.
Надалі профільний комітет має опрацювати та об'єднати подібні правки у блоки і лише після цього законопроєкт потрапить у парламент.
Передісторія:
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
- Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.