Після позачергового засідання парламенту 13 квітня фракція "Слуга народу" зібралася на засідання, щоб обговорити порядок голосування за "антиколомойський" законопроєкт. Чекали на президента Володимира Зеленського, але він не прийшов.

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: Засідання фракції почалося о 17 годині у КВЦ "Парковий".

За словами співрозмовників УП, на фракції мають обговорити так званий "антиколомойський закон".

Для його прийняття правляча партія хоче прийняти зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять швидше розглядати велику кількість правок до законопроектів.

Ці зміни мають розблокувати швидке прийняття банківського закону.

Саме їх, за даними УП, мають розглядати на позачерговому засіданні парламенту, яке хочуть скликати на середу, 15 квітня.

Крім того, 13 квітня глава фракції Давид Арахамія заявив, що на засіданні 15 квітня можуть розглянути і кадрові питання: "Кадрові питання можуть бути... У нас є ще в уряді кілька незайманих посад - треба їх призначати".

Що було раніше: Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Наразі понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту намагаються звести в одну таблицю.

Надалі профільний комітет має опрацювати та об'єднати подібні правки у блоки і лише після цього законопроєкт потрапить у парламент. За словами Арахамії, розгляду закону про банки цього тижня очікувати у Раді не варто.

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