После внеочередного заседания парламента 13 апреля фракция "Слуга народа" собралась на заседание с участием президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить порядок голосования за "антиколомойский" законопроект.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: Заседание фракции вместе с Зеленским началось в 17 часов в КВЦ "Парковый".

По словам собеседников УП, на фракции должны обсудить так называемый "антиколомойский закон".

Для его принятия правящая партия хочет принять изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят быстрее рассматривать большое количество поправок к законопроектам.

Эти изменения должны разблокировать быстрое принятие банковского закона.

Именно их, по данным УП, должны рассматривать на внеочередном заседании парламента, которое хотят созвать на среду, 15 апреля.

Кроме того, 13 апреля глава фракции Давид Арахамия заявил, что на заседании 15 апреля могут рассмотреть и кадровые вопросы: "Кадровые вопросы могут быть... У нас есть еще в правительстве несколько нетронутых должностей - надо их назначать".

Что было раньше: Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Сейчас более 16 тысяч поправок, которые подали в законопроекту пытаются свести в одну таблицу.

В дальнейшем профильный комитет должен проработать и объединить подобные правки в блоки и только после этого законопроект попадет в парламент.

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