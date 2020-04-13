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"Слуги" собрались обсудить "антиколомойський" закон, Зеленский не пришел

Понедельник, 13 апреля 2020, 17:46
Слуги собрались обсудить антиколомойський закон, Зеленский не пришел

После внеочередного заседания парламента 13 апреля фракция "Слуга народа" собралась на заседание, чтобы обсудить порядок голосования за "антиколомойский" законопроект. Ждали президента Владимира Зеленского, но он так и не пришел.

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: Заседание фракции началось в 17 часов в КВЦ "Парковый".

По словам собеседников УП, на фракции должны обсудить так называемый "антиколомойский закон".

Для его принятия правящая партия хочет принять изменения в регламент Верховной Рады, которые позволят быстрее рассматривать большое количество поправок к законопроектам.

Эти изменения должны разблокировать быстрое принятие банковского закона.

Именно их, по данным УП, должны рассматривать на внеочередном заседании парламента, которое хотят созвать на среду, 15 апреля.

Кроме того, 13 апреля глава фракции Давид Арахамия заявил, что на заседании 15 апреля могут рассмотреть и кадровые вопросы: "Кадровые вопросы могут быть... У нас есть еще в правительстве несколько нетронутых должностей - надо их назначать".

Что было раньше: Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Сейчас более 16 тысяч поправок, которые подали в законопроекту пытаются свести в одну таблицу.

В дальнейшем профильный комитет должен проработать и объединить подобные правки в блоки и только после этого законопроект попадет в парламент. По словам Арахамии, рассмотрения закона о банках на этой неделе в Раде ожидать не стоит.

Предыстория:

  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
  • МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
  • Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийСлуга народазаконодательствоКоломойскийбанки
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