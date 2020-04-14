Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков не знає, коли Рада буде розглядати "антиколомойський" закон

Вівторок, 14 квітня 2020, 00:31
Разумков не знає, коли Рада буде розглядати антиколомойський закон

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не може назвати точну дату, коли український парламент буде розглядати у другому читанні так званий "антиколомойський" закон, який унеможливлює повернення банків колишнім власникам.

Джерело: Разумков в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Сьогодні назвати точну дату, коли буде розглядатись цей закон у стінах Верховної Ради – дуже важко. Тому що 16 тисяч правок – такого не було ще ніколи, це антирекорд Верховної Ради". 

Деталі: Сам же спікер вважає, що внесення такої кількості поправок направлено "не на те, щоб зробити цей законопроект краще, а задля того, щоб затягнути цей процес". 

Разумков також зазначив, що на розгляд до сесійної зали проєкт закону винесуть лише після опрацювання усіх правок банківським комітетом.

"Комітет буде опрацьовувати, йти по таблиці, визначати, які правки будуть підтримані, а які відхилені, і лише після цього можна буде вносити цей законопроект на розгляд сесійної зали Верховної Ради", – наголосив голова парламенту.

Разумков вкотре нагадав, що нардепи працюють над змінами до регламенту, щоб у подальшому створити процедуру, яка дасть змогу розглядати закони швидше. 

Чому це важливо: Прийняття банківського законопроєкту – одна із умов Міжнародного валютного фонду для отримання Україною грошового траншу. 

Що передувало: На думку першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Верховна Рада зможе приступити до розгляду в другому читанні законопроекту про банки у скороченому режимі на початку травня. Окрім того, фракція "Слуга народу" вирішила внести до регламенту Верховної Ради зміни, які дозволять швидше розглянути усі 16 тисяч поправок до скандального закону про банки.

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

Передісторія:

  • 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-Д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
  • Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна РадабанкиПриватКоломойський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
Усі новини...
Реклама: