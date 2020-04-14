Разумков не знає, коли Рада буде розглядати "антиколомойський" закон

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не може назвати точну дату, коли український парламент буде розглядати у другому читанні так званий "антиколомойський" закон, який унеможливлює повернення банків колишнім власникам.

Джерело: Разумков в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Сьогодні назвати точну дату, коли буде розглядатись цей закон у стінах Верховної Ради – дуже важко. Тому що 16 тисяч правок – такого не було ще ніколи, це антирекорд Верховної Ради".

Деталі: Сам же спікер вважає, що внесення такої кількості поправок направлено "не на те, щоб зробити цей законопроект краще, а задля того, щоб затягнути цей процес".

Разумков також зазначив, що на розгляд до сесійної зали проєкт закону винесуть лише після опрацювання усіх правок банківським комітетом.

"Комітет буде опрацьовувати, йти по таблиці, визначати, які правки будуть підтримані, а які відхилені, і лише після цього можна буде вносити цей законопроект на розгляд сесійної зали Верховної Ради", – наголосив голова парламенту.

Разумков вкотре нагадав, що нардепи працюють над змінами до регламенту, щоб у подальшому створити процедуру, яка дасть змогу розглядати закони швидше.

Чому це важливо: Прийняття банківського законопроєкту – одна із умов Міжнародного валютного фонду для отримання Україною грошового траншу.

Що передувало: На думку першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Верховна Рада зможе приступити до розгляду в другому читанні законопроекту про банки у скороченому режимі на початку травня. Окрім того, фракція "Слуга народу" вирішила внести до регламенту Верховної Ради зміни, які дозволять швидше розглянути усі 16 тисяч поправок до скандального закону про банки.

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