Разумков не знает, когда Рада будет рассматривать "антиколомойский" закон

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не может назвать точную дату, когда украинский парламент будет рассматривать во втором чтении так называемый "антиколомойский" закон, который делает невозможным возвращение банков бывшим владельцам.

Источник: Разумков в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Сегодня назвать точную дату, когда будет рассматриваться этот закон в стенах Верховной Рады – очень трудно. Потому что 16 000 поправок –такого не было никогда, это антирекорд Верховной Рады".

Детали: Сам же спикер считает, что внесение такого количества поправок направлены "не на то, чтобы сделать этот законопроект лучше, а для того, чтобы затянуть этот процесс".

Разумков также отметил, что на рассмотрение в сессионный зал проект закона вынесут только после обработки всех поправок банковским комитетом.

"Комитет будет обрабатывать, идти по таблице, определять, какие правки будут поддержаны, а какие отклонены, и только после этого можно будет вносить этот законопроект на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады", – подчеркнул глава парламента.

Разумков еще раз напомнил, что нардепы работают над изменениями к регламенту, чтобы в дальнейшем создать процедуру, которая позволит рассматривать законы быстрее.

Почему это важно: Принятие банковского законопроекта – одно из условий Международного валютного фонда для получения Украиной денежного транша.

Что предшествовало: По мнению первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме в начале мая. Кроме этого, фракция "Слуга народа" решила внести в регламент Верховной Рады изменения, которые позволят быстрее рассмотреть все 16 тысяч поправок к скандальному закону о банках.

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