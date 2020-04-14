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Разумков заявив, що позачергова Рада може відбутися вже після Великодня

Вівторок, 14 квітня 2020, 19:22
Разумков заявив, що позачергова Рада може відбутися вже після Великодня

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що наступне позачергове засідання парламенту може відбутися наступного тижня.

Джерело: його заява в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок ввечері

Пряма мова: "Засідання планується або в кінці цього тижня, або на початку наступного. Я думаю, що об'єктивно це - або четвер (цього тижня - УП), або середа (наступного тижня - УП) ".

Деталі: За його словами, понеділок і вівторок підуть на те, щоб депутати зібралися після роботи в округах на Великдень.

Передісторія: Раніше у вівторок депутати з фракції "Слуга народу" сказали, що наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в четвер, 16 квітня.

На цьому засіданні парламент планує внести зміни у свій регламент, щоб швидше розглядати поправки до законопроєктів, і ухвалити так званий "антиколомойський" закон про банки.

Раніше планувалося, що Рада збереться у середу, 15 квітня, але джерела у ВР сказали, що цього не станеться, бо бракує голосів.

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Євген Кізілов, УП
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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