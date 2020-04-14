Разумков заявил, что внеочередная Рада может состояться уже после Пасхи

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что следующее внеочередное заседание парламента может состояться на следующей неделе.

Источник: его заявление в эфире телеканала "Украина 24" во вторник вечером.

Прямая речь: "Заседание планируется или в конце этой недели, или в начале следующей. Я думаю, что объективно это – или четверг (этой недели - УП), или среда (следующей недели - УП)".

Детали: По его словам, понедельник и вторник уйдут на то, чтобы депутаты собрались после работы в округах на Пасху.

Предыстория: Ранее во вторник депутаты из фракции "Слуга народа" сказали, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля.

На этом заседании парламент планирует внести изменения в свой регламент, чтобы быстрее рассматривать поправки к законопроектам, и принять так называемый "антиколомойський" закон о банках.

Ранее планировалось, что Рада соберется в среду, 15 апреля, но источники в ВР сказали, что этого не произойдет, потому что не хватает голосов.

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