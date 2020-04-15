У Росії за добу понад 3 тисячі нових випадків СOVID-19

Станом на 10:30 15 квітня в Росії зафіксовано 24 тисячі 490 випадків захворювання на коронавірус, тільки за останню добу захворіли 3 тисячі 338 осіб.

Джерело: Оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом РФ

Деталі: У Росії від COVID-19 померли 198 осіб, 1 тисяча 986 осіб одужали.

Станом на 15 квітня в РФ провели понад 1,5 млн тестів на коронавірус.

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