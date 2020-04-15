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У Росії за добу понад 3 тисячі нових випадків СOVID-19

Середа, 15 квітня 2020, 10:43

Станом на 10:30 15 квітня в Росії зафіксовано 24 тисячі 490 випадків захворювання на коронавірус, тільки за останню добу захворіли 3 тисячі 338 осіб.

Джерело: Оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом РФ

Деталі: У Росії від COVID-19 померли 198 осіб, 1 тисяча 986 осіб одужали.

Станом на 15 квітня в РФ провели понад 1,5 млн тестів на коронавірус.

Знати більше: Скільки хворих на коронавірус в Україні та світі

Передісторія:

  • 25 березня Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення вірусу.
  • З 27 березня Росія припинила регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами, за винятком польотів, пов'язаних із поверненням російських громадян, і польотів за окремими рішеннями уряду РФ.
  • 30 березня мер Москви Сергій Собянін підписав указ про додаткові карантинні заходи. Повідомлялось, що найближчим часом жителі Москви і Підмосков'я зможуть виходити на вулицю тільки за спецперепустками.  

Українська правда
Теми: Росіякоронавірус
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