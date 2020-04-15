Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обмін полоненими має відбутися 16 квітня – росЗМІ

Середа, 15 квітня 2020, 18:22
Обмін полоненими має відбутися 16 квітня – росЗМІ

Так званий обмін полоненими між Україною та бойовиками має відбутися у четвер 16 квітня.

Джерела: так звана омбудсмен "ДНР" Дарина Морозова, яку цитує "РИА Новости", джерела "Української правди" у Луганську та Донецьку

Пряма мова "омбудсмена": "Обмін полоненими між Києвом і "ДНР" має відбутися завтра, 16 квітня".

Деталі: Як повідомляють наші джерела у Луганську та Донецьку, в ОРДЛО готові до так званого обміну. У середу вранці з виправної колонії №32 у Макіївці вивезли двох українських військовослужбовців, які були затримані бойовиками у 2019 році.

Попередньо це військовослужбовець 79 десантно-штурмової бригади Збройних сил України Микола Гриненко та 53-ї бригади Віктор Шайдов.

Усім іншим утримуваним армійцям повідомили, що вони залишаються.

"Моєму сину сказали, що Донецьк його готовий віддати, але Україна не надсилала запит", – повідомила мати одного військовополоненого.

Також у понеділок 13 квітня у рамках підготовки до передачі на підконтрольні Україні території з Краснолуцької виправної колонії №19 до СІЗО в окупованому Луганську привезли кількох цивільних – наразі їх утримують в одній камері.

Читайте також: Діалог на умовах Кремля: що стоїть за "мирним планом" Єрмака для Донбасу

Роман Безсмертний: Зеленський підіграє агресору. Що означає створення спільного органу з бойовиками

Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський демарш" Єрмаку

Чотири загрози "нового Мінська": чому в "Слузі народу" є спротив домовленостям про ОРДЛО

Передісторія:

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
  • 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
  • 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
  • Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію. У свою чергу, Україна передала 124 особи. 
  • Згодом СБУ опублікувала список повернутих в Україну осіб, серед яких 12 військових, 64 цивільних.
  • 15 квітня в офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що дата звільнення полонених з ОРДЛО та Росії наразі уточнюється, процес ускладнюють карантинні обмеження.
     

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Українабойові діїДонбасобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Україна
Білий дім: Гарантії безпеки для України досі не узгоджені
МВФ додав ще 4 структурних маяки у програму EFF для України
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Останні новини
12:09
Путін заявив, що війна закінчилася, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
Усі новини...
Реклама: