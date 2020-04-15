Обмін полоненими має відбутися 16 квітня – росЗМІ

Так званий обмін полоненими між Україною та бойовиками має відбутися у четвер 16 квітня.

Джерела: так звана омбудсмен "ДНР" Дарина Морозова, яку цитує "РИА Новости", джерела "Української правди" у Луганську та Донецьку

Пряма мова "омбудсмена": "Обмін полоненими між Києвом і "ДНР" має відбутися завтра, 16 квітня".

Деталі: Як повідомляють наші джерела у Луганську та Донецьку, в ОРДЛО готові до так званого обміну. У середу вранці з виправної колонії №32 у Макіївці вивезли двох українських військовослужбовців, які були затримані бойовиками у 2019 році.

Попередньо це військовослужбовець 79 десантно-штурмової бригади Збройних сил України Микола Гриненко та 53-ї бригади Віктор Шайдов.

Усім іншим утримуваним армійцям повідомили, що вони залишаються.

"Моєму сину сказали, що Донецьк його готовий віддати, але Україна не надсилала запит", – повідомила мати одного військовополоненого.

Також у понеділок 13 квітня у рамках підготовки до передачі на підконтрольні Україні території з Краснолуцької виправної колонії №19 до СІЗО в окупованому Луганську привезли кількох цивільних – наразі їх утримують в одній камері.

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