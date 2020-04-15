Обмін полоненими має відбутися 16 квітня – росЗМІ
Так званий обмін полоненими між Україною та бойовиками має відбутися у четвер 16 квітня.
Джерела: так звана омбудсмен "ДНР" Дарина Морозова, яку цитує "РИА Новости", джерела "Української правди" у Луганську та Донецьку
Пряма мова "омбудсмена": "Обмін полоненими між Києвом і "ДНР" має відбутися завтра, 16 квітня".
Деталі: Як повідомляють наші джерела у Луганську та Донецьку, в ОРДЛО готові до так званого обміну. У середу вранці з виправної колонії №32 у Макіївці вивезли двох українських військовослужбовців, які були затримані бойовиками у 2019 році.
Попередньо це військовослужбовець 79 десантно-штурмової бригади Збройних сил України Микола Гриненко та 53-ї бригади Віктор Шайдов.
Усім іншим утримуваним армійцям повідомили, що вони залишаються.
"Моєму сину сказали, що Донецьк його готовий віддати, але Україна не надсилала запит", – повідомила мати одного військовополоненого.
Також у понеділок 13 квітня у рамках підготовки до передачі на підконтрольні Україні території з Краснолуцької виправної колонії №19 до СІЗО в окупованому Луганську привезли кількох цивільних – наразі їх утримують в одній камері.
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Передісторія:
- 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
- 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
- 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
- Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
- Згодом СБУ опублікувала список повернутих в Україну осіб, серед яких 12 військових, 64 цивільних.
- 15 квітня в офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що дата звільнення полонених з ОРДЛО та Росії наразі уточнюється, процес ускладнюють карантинні обмеження.