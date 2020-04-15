Обмен пленными должен состояться 16 апреля – росСМИ

Так называемый обмен пленными между Украиной и боевиками должен состояться в четверг 16 апреля.

Источники: так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, которую цитирует "РИА Новости", источники "Украинской правды" в Луганске и Донецке

Прямая речь "омбудсмена": "Обмен пленными меду Киевом и "ДНР" должен состояться завтра, 16 апреля".

Детали: Как сообщают наши источники в Луганске и Донецке, в ОРДЛО готовы к так называемому обмену. Утром в среду из исправительной колонии №32 в Макеевке вывезли двух украинских военнослужащих, которые были задержаны боевиками в 2019 году.

Предварительно это военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Гриненко и 53-й бригады Виктор Шайдов.

Всем остальным удерживаемым армейцам сообщили, что они остаются.

"Моему сыну сказали, что Донецк был готов отдать, но Украина не запрашивала", - сообщила мать одного военнопленного.

Также в понедельник 13 апреля в рамках подготовки к передаче на подконтрольную Украине территорию с Краснолучской исправительной колонии №19 в СИЗО в оккупированном Луганске привезли нескольких гражданских - пока их удерживают в одной камере.

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