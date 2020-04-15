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Обмен пленными должен состояться 16 апреля – росСМИ

Среда, 15 апреля 2020, 18:22
Обмен пленными должен состояться 16 апреля – росСМИ

Так называемый обмен пленными между Украиной и боевиками должен состояться в четверг 16 апреля.

Источники: так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, которую цитирует "РИА Новости", источники "Украинской правды" в Луганске и Донецке

Прямая речь "омбудсмена": "Обмен пленными меду Киевом и "ДНР" должен состояться завтра, 16 апреля".

Детали: Как сообщают наши источники в Луганске и Донецке, в ОРДЛО готовы к так называемому обмену. Утром в среду из исправительной колонии №32 в Макеевке вывезли двух украинских военнослужащих, которые были задержаны боевиками в 2019 году.

Предварительно это военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Гриненко и 53-й бригады Виктор Шайдов.

Всем остальным удерживаемым армейцам сообщили, что они остаются.

"Моему сыну сказали, что Донецк был готов отдать, но Украина не запрашивала", - сообщила мать одного военнопленного.

Также в понедельник 13 апреля в рамках подготовки к передаче на подконтрольную Украине территорию с Краснолучской исправительной колонии №19 в СИЗО в оккупированном Луганске привезли нескольких гражданских - пока их удерживают в одной камере.

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Предыстория:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенныхРоссией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
  • 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.
  • Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года. Тогла боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
  • СБУ позже опубликовала список всех возвращенных Украине лиц. Из них – 12 военные, 64 гражданских.
  • 15 апреля в офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что дата освобождения пленных с ОРДЛО и России уточняется, процесс усложняет карантин.

Украинская правда
Темы: Украинабоевые действияДонбассобмен
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