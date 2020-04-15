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9 травня параду в Москві не буде – РосЗМІ

Середа, 15 квітня 2020, 21:29
9 травня параду в Москві не буде – РосЗМІ

У Кремлі вирішили перенести парад Перемоги з 9 травня на більш пізню дату.

Джерело: РБК з посиланням на своїх співрозмовників, близьких до адміністрації президента і Міноборони РФ

Деталі: За інформацією видання, офіційно про перенесення параду планується повідомити до кінця цього тижня. Очікується, що з відповідним оголошенням може виступити особисто Володимир Путін.

За словами одного зі співрозмовників, про перенесення може бути оголошено в четвер, 16 квітня, на засіданні Радбезу.

Передісторія: Раніше російські ветеранські організації направили Путіну звернення з проханням перенести парад перемоги у Москві з 9 травня на пізнішу дату у зв'язку з пандемією коронавірусу.

На початку квітня російські ЗМІ повідомляли, що у Кремлі розглядають сценарій проведення параду перемоги восени, в такому випадку заходи можуть відбутися з глядачами, але зберігається і варіант проведення параду "без трибун" 9 травня.

12 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що парад на честь 75-ї річниці завершення Другої світової війни відбудеться в Москві у будь-якому випадку.

Станом на 10:30 15 квітня в Росії зафіксовано 24 тисячі 490 випадків захворювання на коронавірус, тільки за останню добу захворіли 3 тисячі 338 осіб.

Теми: Росія9 травнякоронавірус
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