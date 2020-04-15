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9 мая парада в Москве не будет - РосСМИ

Среда, 15 апреля 2020, 21:29
9 мая парада в Москве не будет - РосСМИ

В Кремле приняли решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату.

Источник: РБК со ссылкой на своих собеседников, близких к администрации президента и Минобороны РФ

Детали: По информации издания, официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели. Ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин.

По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

Предыстория: Ранее российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату в связи з пандемией коронавируса.

В начале апреля российские СМИ писали, что в Кремле рассматривают сценарий проведения парада победы осенью, в этом случае торжества могут состояться со зрителями, но сохраняется и вариант проведения парада "без трибун" 9 мая.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны состоится в Москве в любом случае.

По состоянию на 10:30 15 апреля в России зафиксировано 24 тысячи 490 случаев заболевания коронавирусом, только за последние сутки заболели 3 тысячи 338 человек.

Темы: Росcия9 маякоронавирус
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