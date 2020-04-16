В России почти 28 тысяч человек заболели СOVID-19

По состоянию на утро 16 апреля в России зафиксировано 27 тысяч 938 случаев заболевания коронавирусом, только за последние сутки заболели 3 448 человек.

Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ

Детали: В России от COVID-19 умерли 232 человека, 2 тысячи 304 человека выздоровели.

При этом сообщается о 37 больных коронавирусом в оккупированном Крыму.

По состоянию на 16 апреля в РФ провели более 1,6 млн тестов на коронавирус.

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