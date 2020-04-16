В России почти 28 тысяч человек заболели СOVID-19
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Четверг, 16 апреля 2020, 11:34
По состоянию на утро 16 апреля в России зафиксировано 27 тысяч 938 случаев заболевания коронавирусом, только за последние сутки заболели 3 448 человек.
Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ
Детали: В России от COVID-19 умерли 232 человека, 2 тысячи 304 человека выздоровели.
При этом сообщается о 37 больных коронавирусом в оккупированном Крыму.
По состоянию на 16 апреля в РФ провели более 1,6 млн тестов на коронавирус.
Знать больше: Сколько больных коронавирусом в Украине и мире
Предыстория:
- 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса.
- С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
- 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах. Сообщалось, что в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.
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