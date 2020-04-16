Вовк відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт

4125 переглядів
Четвер, 16 квітня 2020, 17:41

Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк відправив колишню народну депутатку Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

Джерело: трансляція засідання

Деталі: Вовк задовольнив клопотання обвинувачення: Чорновол має залишатись удома до 8 червня 2020 року.

Таким чином суддя не відпустив Чорновол на поруки народних депутатів фракції "Європейсьа солідарність" та не взяв до уваги позицію адвокатів, які наголошували на необгрунтованості підозри в умисному вбивстві, яку оголошено Чорновол.

Захист також наголошував на порушенні підслідності, адже на їхню думку, Державне бюро розслідуванні не мало займатися цією справою.

Адвокати намагались оголосити відвід всій групі прокурорів у кримінальному провадженні та звинуватили Вовка у змові зі слідством.

Що передувало: На засіданні суду 14 квітня захист Чорновол заявив про відвід судді Вовка, однак клопотання суд не задовольнив.

Передісторія:

  • Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
  • Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
  • У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.

Українська правда


powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Штурм супермаркету в Маріуполі: глава Нацполіціі пригрозив негайним покаранням
Київ накрила пилова буря
В українській армії – друга смерть від коронавірусу
Рада внесла до регламенту зміни проти "поправкового спаму", кажуть, тимчасові
Усі новини
поради

Як користуватися посудомийною машиною, щоб посуд залишався чистим

поради

Коли доцільно подаватися на кілька вакансій в одну компанію