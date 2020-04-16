Вовк відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт
Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк відправив колишню народну депутатку Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
Джерело: трансляція засідання
Деталі: Вовк задовольнив клопотання обвинувачення: Чорновол має залишатись удома до 8 червня 2020 року.
Таким чином суддя не відпустив Чорновол на поруки народних депутатів фракції "Європейсьа солідарність" та не взяв до уваги позицію адвокатів, які наголошували на необгрунтованості підозри в умисному вбивстві, яку оголошено Чорновол.
Захист також наголошував на порушенні підслідності, адже на їхню думку, Державне бюро розслідуванні не мало займатися цією справою.
Адвокати намагались оголосити відвід всій групі прокурорів у кримінальному провадженні та звинуватили Вовка у змові зі слідством.
Що передувало: На засіданні суду 14 квітня захист Чорновол заявив про відвід судді Вовка, однак клопотання суд не задовольнив.
Передісторія:
- Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
- Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
- Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
- У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.