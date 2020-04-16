Вовк відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт

Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк відправив колишню народну депутатку Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

Джерело: трансляція засідання

Деталі: Вовк задовольнив клопотання обвинувачення: Чорновол має залишатись удома до 8 червня 2020 року.

Таким чином суддя не відпустив Чорновол на поруки народних депутатів фракції "Європейсьа солідарність" та не взяв до уваги позицію адвокатів, які наголошували на необгрунтованості підозри в умисному вбивстві, яку оголошено Чорновол.

Захист також наголошував на порушенні підслідності, адже на їхню думку, Державне бюро розслідуванні не мало займатися цією справою.

Адвокати намагались оголосити відвід всій групі прокурорів у кримінальному провадженні та звинуватили Вовка у змові зі слідством.

Що передувало: На засіданні суду 14 квітня захист Чорновол заявив про відвід судді Вовка, однак клопотання суд не задовольнив.

Передісторія: