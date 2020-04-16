Вовк отправил Черновол под круглосуточный домашний арест

Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк отправил бывшую народного депутата Татьяну Черновил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Источник: трансляция заседания

Детали: Вовк удовлетворил ходатайство обвинения: Черновол должна оставаться дома до 8 июня 2020 года.

Таким образом судья не отпустил Чорновил на поруки народных депутатов фракции "Европейская солидарность" и не принял во внимание позицию адвокатов, отмечавших необоснованности подозрения в умышленном убийстве, объявленное Черновол.

Защита также наставала на нарушении подследственности, ведь по их мнению, Государственное бюро расследовании не имело права заниматься этим делом.

Адвокаты пытались объявить отвод всей группе прокуроров в уголовном производстве и обвинили Вовка в сговоре со следствием.

Что предшествовало: На заседании суда 14 апреля защита Черновол заявила об отводе судьи Вовка, однако ходатайство суд не удовлетворил.

Предыстория: