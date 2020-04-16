Вовк отправил Черновол под круглосуточный домашний арест

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Четверг, 16 апреля 2020, 17:41

Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк отправил бывшую народного депутата Татьяну Черновил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Источник: трансляция заседания

Детали: Вовк удовлетворил ходатайство обвинения: Черновол должна оставаться дома до 8 июня 2020 года.

Таким образом судья не отпустил Чорновил на поруки народных депутатов фракции "Европейская солидарность" и не принял во внимание позицию адвокатов, отмечавших необоснованности подозрения в умышленном убийстве, объявленное Черновол.

Защита также наставала на нарушении подследственности, ведь по их мнению, Государственное бюро расследовании не имело права заниматься этим делом.

Адвокаты пытались объявить отвод всей группе прокуроров в уголовном производстве и обвинили Вовка в сговоре со следствием.

Что предшествовало: На заседании суда 14 апреля защита Черновол заявила об отводе судьи Вовка, однако ходатайство суд не удовлетворил.

Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск в бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.

Украинская правда


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