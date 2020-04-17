У Києві знову зросла кількість хворих на COVID-19
За минулу добу у столиці підтвердили коронавірус у ще 61 особи – зокрема, захворіли 7 медиків та 7 людей із Києво-Печерської лаври, де був спалах хвороби.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 17 квітня
Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 61 людину. З них – 7 медиків. Загалом у Києві вже 705 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".
Деталі: Серед нових хворих 31 жінка (від 20 до 97 років) і 28 чоловіків (від 19 до 71 року) та двоє 12-рінчих хлопців.
До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції.
У столиці від коронавірусу вилікувалися 30 людей.
За добу 15 квітня у столиці ще у 32 киян підтвердили коронавірус, одна людина померла.
Що було раніше: Троє викладачів і 16 студентів Київської духовної академії захворіли на коронавірус – це підтвердило ПЛР-тестування, результати щодо інших людей, які здавали аналіз на COVID-19, ще чекають.
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Передісторія:
- За останню добу в Україні зафіксовано 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли, водночас 60 одужали 16 квітня.
- Станом на ранок 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.
- За добу 15 квітня у столиці у 32 киян підтвердили коронавірус, одна людина померла. 12 квітня у столиці зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 79 осіб, із них 63 випадки у Києво-Печерський лаврі.