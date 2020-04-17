У Києві знову зросла кількість хворих на COVID-19

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 12:15
Фото: Укрінформ

За минулу добу у столиці підтвердили коронавірус у ще 61 особи – зокрема, захворіли 7 медиків та 7 людей із Києво-Печерської лаври, де був спалах хвороби.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 17 квітня

Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 61 людину. З них – 7 медиків. Загалом у Києві вже 705 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед нових хворих 31 жінка (від 20 до 97 років) і 28 чоловіків (від 19 до 71 року) та двоє 12-рінчих хлопців.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції.

У столиці від коронавірусу вилікувалися 30 людей.  

За добу 15 квітня у столиці ще у 32 киян підтвердили коронавірус, одна людина померла. 

Що було раніше: Троє викладачів і 16 студентів Київської духовної академії захворіли на коронавірус – це підтвердило ПЛР-тестування, результати щодо інших людей, які здавали аналіз на COVID-19, ще чекають.  

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Передісторія: 

  • За останню добу в Україні зафіксовано 501 новий випадок захворювання на коронавірус, 9 людей померли, водночас 60 одужали 16 квітня.
  • Станом на ранок 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. 
  • За добу 15 квітня у столиці у 32 киян підтвердили коронавірус, одна людина померла. 12 квітня у столиці зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 79 осіб, із них 63 випадки у Києво-Печерський лаврі.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ коронавірус


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