В Киеве снова возросло количество больных COVID-19

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Пятница, 17 апреля 2020, 12:15

За минувшие сутки в столице подтвердили коронавирус у еще 61 человека – в частности, заболели 7 медиков и 7 человек из Киево-Печерской лавры, где была вспышка болезни.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 17 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них – 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди новых больных 31 женщина (от 20 до 97 лет) и 28 мужчин (от 19 до 71 года) и двое 12-ринчих мальчиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции.

В столице от коронавируса вылечились 30 человек.

Что было раньше: Трое преподавателей и 16 студентов Киевской духовной академии заболели коронавирусом – это подтвердило ПЦР-тестирование, результаты в отношении других людей, которые сдавали анализ на COVID-19, еще ждут.

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Предыстория: 

  • За последние сутки в Украине зафиксирован 501 новый случай заболевания коронавирусом, 9 человек умерли и 60 выздоровели 15 апреля. По состоянию на утро 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киев коронавирус


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