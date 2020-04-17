Спалах коронавірусу: Іонінський монастир закривають на карантин
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Іонінський монастир закривають на карантин через спалах коронавірусу.
Джерело: брифінг мера столиці 17 квітня
Пряма мова: "Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження карантину на всій території Іонінського монастиря.
Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря".
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Передісторія:
- Через спалах коронавірусу Києво-Печерську Лавру закрили на карантин. Там виявили уже понад 100 хворих на коронавірус. Водночас предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння до храмів, попри карантин.
- У Лаврі померли два священнослужителя. В обох підтвердили коронавірус. Також помер монах Почаївської лаври.