Спалах коронавірусу: Іонінський монастир закривають на карантин

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Іонінський монастир УПЦ МП закривають на карантин через спалах коронавірусу.

Джерело: брифінг мера столиці 17 квітня

Пряма мова: "Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження карантину на всій території Іонінського монастиря.

Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря".

Що було раніше: 15 квітня повідомлялося, що в Іонинському монастирі захворіли COVID-19 3 людини.

"Українська правда" намагається дізнатися, скільки хворих виявили у монастирі.

9 квітня намісник Іонинського монастиря єпископ УПЦ МП Іона повідомив, що захворів на COVID-19.

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