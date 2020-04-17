Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спалах коронавірусу: Іонінський монастир закривають на карантин

П'ятниця, 17 квітня 2020, 12:18
Спалах коронавірусу: Іонінський монастир закривають на карантин

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Іонінський монастир УПЦ МП закривають на карантин через спалах коронавірусу.

Джерело: брифінг мера столиці 17 квітня

Пряма мова: "Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження карантину на всій території Іонінського монастиря.

Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря".

Що було раніше: 15 квітня повідомлялося, що в Іонинському монастирі захворіли COVID-19 3 людини

"Українська правда" намагається дізнатися, скільки хворих виявили у монастирі.

9 квітня намісник Іонинського монастиря єпископ УПЦ МП Іона повідомив, що захворів на COVID-19.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • Через спалах коронавірусу Києво-Печерську Лавру закрили на карантин. Там виявили уже понад 100 хворих на коронавірус. Водночас предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння до храмів, попри карантин.
  • У Лаврі померли два священнослужителя. В обох підтвердили коронавірус. Також помер монах Почаївської лаври.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019релігіяВіталій Кличкокарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін заявив, що війна закінчиться, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: