Спалах коронавірусу: Іонінський монастир закривають на карантин

1876 переглядів
П'ятниця, 17 квітня 2020, 12:18

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Іонінський монастир закривають на карантин через спалах коронавірусу.

Джерело: брифінг мера столиці 17 квітня

Пряма мова: "Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження карантину на всій території Іонінського монастиря.

Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря".

Доповнюється...

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • Через спалах коронавірусу Києво-Печерську Лавру закрили на карантин. Там виявили уже понад 100 хворих на коронавірус. Водночас предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння до храмів, попри карантин.
  • У Лаврі померли два священнослужителя. В обох підтвердили коронавірус. Також помер монах Почаївської лаври.

Альона Мазуренко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 релігія Віталій Кличко карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На блок-постах в Київ не пустили 40 громадян із підвищеною температурою 17 квітня 2020, 12:25
У Кишиневі відкрили великодні ярмарки "щоб уникнути скупчення людей у магазинах" 17 квітня 2020, 12:23
У Києві знову зросла кількість хворих на COVID-19 17 квітня 2020, 12:15
Усі новини
Головні новини
17 квітня. No time to die: У Китаї рекорд падіння ВВП, у США похорон онлайн, у Білорусі суботник
Кличко: У Києві задимлення, радіації немає, гасити пожежі кілька днів
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19
Небезпечно для життя: наразі Київ найбрудніше місто у світі
Усі новини
дослідження

Чому статеве дозрівання у дівчаток починається раніше

Досвід

Як прокидатись рано і любити це