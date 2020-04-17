Спалах коронавірусу: Іонінський монастир закривають на карантин

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Іонінський монастир закривають на карантин через спалах коронавірусу.

Джерело: брифінг мера столиці 17 квітня

Пряма мова: "Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження карантину на всій території Іонінського монастиря.

Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря".

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