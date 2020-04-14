Глава УПЦ МП заявив, що великодня служба у храмах буде

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння, попри карантин.

Джерело: звернення глави УПЦ (МП) у YouTube

Пряма мова: "Цього року свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах пасхальні богослужіння будуть звершуватися.

Ті віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм".

Деталі: За словами Онуфрія, ті ж, хто через хворобу або з якихось інших причин залишаться вдома на Великдень, зможуть побачити службу по телебаченню.

Службу від УПЦ (МП) транслюватимуть на телеканалах "Україна" та "Інтер".

Митрополит додав, що коронавірус – це випробування від Господа за гріхи людей.

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