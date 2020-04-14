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Глава УПЦ МП заявив, що великодня служба у храмах буде

Вівторок, 14 квітня 2020, 15:33
Глава УПЦ МП заявив, що великодня служба у храмах буде

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння, попри карантин.

Джерело: звернення глави УПЦ (МП) у YouTube

Пряма мова: "Цього року свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах пасхальні богослужіння будуть звершуватися.

Ті віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм".

Деталі: За словами Онуфрія, ті ж, хто через хворобу або з якихось інших причин залишаться вдома на Великдень, зможуть побачити службу по телебаченню.

Службу від УПЦ (МП) транслюватимуть на телеканалах "Україна" та "Інтер".

Митрополит додав, що коронавірус – це випробування від Господа за гріхи людей.   

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Передісторія: 

  • Християни західного обряду у 2020 році відзначали Великдень 12 квітня, а східного обряду – святкуватимуть 19 квітня.
  • Через карантинні обмеження парафіян закликали не зібратися на спільне освячення вербової лози у Вербну неділю 12 квітня.
  • Зокрема очільник Православної церкви України Епіфаній зазначав, що священнослужителі ПЦУ будуть в молитві поруч з кожним віруючим. Водночас у певних храмах, зокрема у Рівному та Чернівцях, фіксувалися натовпи людей.
  • В Офісі президента наголошували, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.
  • У Києво-Печерській лаврі вже більше 90 підтверджених випадків СOVID-19, двоє людей померли. Святиню закрили на карантин.  

Українська правда

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Теми: коронавірусцерквасвяткування
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