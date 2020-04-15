Ще 4 священнослужителі підхопили COVID-19: у Лаврі та монастирі УПЦ МП
З випадків коронавірусу, зареєстрованих за минулу добу в столиці, ще 1 – у Києво-Печерській Лаврі та три – в Іонінському монастирі.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції
Пряма мова: "Учора в Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії. Встановили там медичні пости, які щодня вимірюють температуру та рівень оксигенації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні покази – їх госпіталізують"
Деталі: За словами мера, 14 квітня з Лаври госпіталізували одну монахиню та двох учнів семінарії. Здійснили забір зразків на ПЛР тестування в 20 осіб із семінарії.
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Передісторія:
- 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович) та 47-річний ієродиякон Наум. В обох підтвердили коронавірус.
- Джерела УП серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у намісника лаври Павла діагностували коронавірус. Джерела УП у столичній владі повідомили, що стан митрополита Павла не важкий. Йому зробили ПЦР-тест, який підтвердив у служителя коронавірус.
- Через спалах коронавірусу Лавру закрили на карантин. Водночас предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що українці зможуть потрапити на великодні богослужіння до храмів, попри карантин.