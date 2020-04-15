Ще 4 священнослужителі підхопили COVID-19: у Лаврі та монастирі УПЦ МП

З випадків коронавірусу, зареєстрованих за минулу добу в столиці, ще 1 – у Києво-Печерській Лаврі та три – в Іонінському монастирі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Учора в Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії. Встановили там медичні пости, які щодня вимірюють температуру та рівень оксигенації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні покази – їх госпіталізують"

Деталі: За словами мера, 14 квітня з Лаври госпіталізували одну монахиню та двох учнів семінарії. Здійснили забір зразків на ПЛР тестування в 20 осіб із семінарії.

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