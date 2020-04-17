Вспышка коронавируса: Ионинский монастырь закрывают на карантин

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Ионинский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.

Источник: брифинг мэра столицы 17 апреля

Прямая речь: "Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря.

Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря".

Что было раньше: 15 апреля сообщалось, что в Ионинском монастыре заболели COVID-19 3 человека.

"Украинская правда" пытается узнать, сколько всего больных обнаружили в монастыре.

9 апреля наместник Ионинского монастыря епископ УПЦ МП Иона сообщил, что заболел COVID-19.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: