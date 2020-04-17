Вспышка коронавируса: Ионинский монастырь закрывают на карантин

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Пятница, 17 апреля 2020, 12:18

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Ионинский монастырь закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.

Источник: брифинг мэра столицы 17 апреля

Прямая речь: "Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря.

Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря".

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Предыстория: 

  • Из-за всвышки коронавируса Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин. Там обнаружили уже более 100 больных коронавирусом. В то же время предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения в храмы, несмотря на карантин.  

Алена Мазуренко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 религия Виталий Кличко карантин


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