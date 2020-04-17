Вспышка коронавируса: Ионинский монастырь закрывают на карантин
1367 просмотров
Пятница, 17 апреля 2020, 12:18
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Ионинский монастырь закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.
Источник: брифинг мэра столицы 17 апреля
Прямая речь: "Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря.
Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря".
Дополняется...
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- Из-за всвышки коронавируса Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин. Там обнаружили уже более 100 больных коронавирусом. В то же время предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что украинцы смогут попасть на пасхальные богослужения в храмы, несмотря на карантин.
Алена Мазуренко, УП
powered by lun.ua