Вспышка коронавируса: Ионинский монастырь закрывают на карантин

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Ионинский монастырь закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.

Источник: брифинг мэра столицы 17 апреля

Прямая речь: "Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря.

Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря".

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