До гасіння пожеж залучать важку техніку ЗСУ

Важка військова техніка буде прокладати дороги у важкодоступній лісовій місцевості для полегшення доступу легкій пожежній техніці.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Геращенка: "Ліквідацію пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер, але ситуація залишається під контролем.

Там, де дозволяють погодні умови, залучена пожежна авіація. Голова ДСНС Микола Чечоткін звернувся до начальника Генерального штабу Руслана Хомчака з проханням надати рятувальникам допомогу у вигляді залучення важкої військової інженерної техніки типу машин "БАТ-2", що можуть прокладати дороги у важкодоступній лісовій місцевості для полегшення доступу легкій пожежній техніці. Така допомога від наших Збройних сил буде надана".

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