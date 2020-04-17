До гасіння пожеж залучать важку техніку ЗСУ
Важка військова техніка буде прокладати дороги у важкодоступній лісовій місцевості для полегшення доступу легкій пожежній техніці.
Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, якого цитує пресслужба МВС
Пряма мова Геращенка: "Ліквідацію пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер, але ситуація залишається під контролем.
Там, де дозволяють погодні умови, залучена пожежна авіація. Голова ДСНС Микола Чечоткін звернувся до начальника Генерального штабу Руслана Хомчака з проханням надати рятувальникам допомогу у вигляді залучення важкої військової інженерної техніки типу машин "БАТ-2", що можуть прокладати дороги у важкодоступній лісовій місцевості для полегшення доступу легкій пожежній техніці. Така допомога від наших Збройних сил буде надана".
Передісторія:
- У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють.
- Станом на 17:30 16 квітня площа пройденої вогнем лісової пожежі поблизу с. Рудня Житомирської області складала 50 га.
- Раніше сталася чергова пожежа у Чорнобильській зоні, а саме у Дитятківському лісництві "Північна Пуща".