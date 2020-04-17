К тушению пожаров привлекут тяжелую технику ВСУ

Тяжелая военная техника будет прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности для облегчения доступа легкой пожарной технике.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, которого цитирует пресс служба МВД

Прямая речь Геращенко: "Ликвидацию пожаров осложняет сильный порывистый ветер, но ситуация остается под контролем. Там, где позволяют погодные условия, привлечена пожарная авиация.

Председатель ДСНС Николай Чечеткин обратился к начальнику Генерального штаба Руслана Хомчака с просьбой предоставить спасателям помощь в виде привлечения тяжелой военной инженерной техники типа машин "БАТ-2", которые могут прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности для облегчения доступа легкой пожарной технике. Такая помощь от наших Вооруженных сил будет предоставлена".

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