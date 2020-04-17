Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К тушению пожаров привлекут тяжелую технику ВСУ

Пятница, 17 апреля 2020, 18:56
К тушению пожаров привлекут тяжелую технику ВСУ

Тяжелая военная техника будет прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности для облегчения доступа легкой пожарной технике.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, которого цитирует пресс служба МВД

Прямая речь Геращенко: "Ликвидацию пожаров осложняет сильный порывистый ветер, но ситуация остается под контролем. Там, где позволяют погодные условия, привлечена пожарная авиация.

Председатель ДСНС Николай Чечеткин обратился к начальнику Генерального штаба Руслана Хомчака с просьбой предоставить спасателям помощь в виде привлечения тяжелой военной инженерной техники типа машин "БАТ-2", которые могут прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности для облегчения доступа легкой пожарной технике. Такая помощь от наших Вооруженных сил будет предоставлена".

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
  • По состоянию на 17:30 16 апреля площадь пройденного огнем лесного пожара вблизи с. Рудня Житомирской области составляла 50 га.
  • Ранее произошел очередной пожар в Чернобыльской зоне, а именно в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

Украинская правда
Темы: МВДпожарВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
МВД
Глава МВД представил нового командующего Национальной гвардии
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: