К тушению пожаров привлекут тяжелую технику ВСУ
Тяжелая военная техника будет прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности для облегчения доступа легкой пожарной технике.
Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, которого цитирует пресс служба МВД
Прямая речь Геращенко: "Ликвидацию пожаров осложняет сильный порывистый ветер, но ситуация остается под контролем. Там, где позволяют погодные условия, привлечена пожарная авиация.
Председатель ДСНС Николай Чечеткин обратился к начальнику Генерального штаба Руслана Хомчака с просьбой предоставить спасателям помощь в виде привлечения тяжелой военной инженерной техники типа машин "БАТ-2", которые могут прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности для облегчения доступа легкой пожарной технике. Такая помощь от наших Вооруженных сил будет предоставлена".
Предыстория:
- В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
- По состоянию на 17:30 16 апреля площадь пройденного огнем лесного пожара вблизи с. Рудня Житомирской области составляла 50 га.
- Ранее произошел очередной пожар в Чернобыльской зоне, а именно в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".