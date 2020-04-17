К тушению пожаров привлекут тяжелую технику ВСУ

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Пятница, 17 апреля 2020, 18:56

Тяжелая военная техника будет прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности для облегчения доступа легкой пожарной технике.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, которого цитирует пресс служба МВД

Прямая речь Геращенко: "Ликвидацию пожаров осложняет сильный порывистый ветер, но ситуация остается под контролем. Там, где позволяют погодные условия, привлечена пожарная авиация.

Председатель ДСНС Николай Чечеткин обратился к начальнику Генерального штаба Руслана Хомчака с просьбой предоставить спасателям помощь в виде привлечения тяжелой военной инженерной техники типа машин "БАТ-2", которые могут прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности для облегчения доступа легкой пожарной технике. Такая помощь от наших Вооруженных сил будет предоставлена".

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.
  • По состоянию на 17:30 16 апреля площадь пройденного огнем лесного пожара вблизи с. Рудня Житомирской области составляла 50 га.
  • Ранее произошел очередной пожар в Чернобыльской зоне, а именно в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

Украинская правда
Темы: МВД пожар Вооруженные силы


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