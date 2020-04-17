Поліція перевірить помічника Порошенка через відео, де фура збиває Зеленського

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 20:05

Національна поліція планує перевірити екскерівника пресслужби Адміністрації президента Петра Порошенка на причетність до відео, де фура збиває його тодішнього конкурента Володимира Зеленського.

Джерело: матеріали справи, частково оприлюднені в рішенні суду

Деталі: 7 квітня суд на прохання поліції продовжив терміни розслідування до 11 липня.

Слідчий обґрунтував таку необхідність тим, що він планує:

  • відпрацювати на причетність до ймовірного злочину колишнього керівника Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента та його колег.
    На момент оприлюднення ролику цю посаду обіймав Андрій Жигулін;
  • за результатами відпрацювання визначитись, чи необхідно допитати їх в якості свідків та провести обшуки в їхніх помешканнях;
  • дослідити наявність у діях Жигуліна ознак злочину.

За словами поліції, екскерівнику пресслужби Порошенка неодноразово направляли повістки.

Водночас, у рішенні суду йдеться, що експерт, який досліджував відео, не виявив у ньому "ознак пропаганди культу насильства та жорстокості".

Судячи з іншого судового рішення, ще від 15 серпня 2019 року, питання про наявність таких ознак було єдиним, яке ставили експерту.

Крім того, була проведена експертиза блоку комп`ютера, мобільного телефону та інших носіїв інформації активіста молодіжної організації Порошенка – "Солідарної молоді" Дениса Любченка.

У цих предметах шукали файли за ключовими словами: "У кожного своя дорога… Зе Енд", "Зеленський", "Порох сила Кокс могила", "STOP ZE DRUGS", "Фура", "Європейське майбутнє України". Таких файлів експерт не виявив.

Також у речах Любченка не знайшли інформацію щодо роботи сайту euua.org, на якому був опублікований відеоролик.

У коментарі УП Андрій Жигулін, який досі опікується комунікацією в партії Порошенка "Європейська солідарність", сказав, що його або підлеглих на допити у цій справі не викликали, повістки він не отримував.

Передісторія:

  • 11 квітня 2019 року штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського заявив, що у Telegram-каналі, причетному до президента Петра Порошенка, опублікували відеоролик, за сюжетом якого Зеленського збиває фура, а в кінці відео з'являється біла доріжка, яка ймовірно, імітує кокаїн.
    Штаб відзначав, що радитиме посилити охорону після такої публікації.
  • У штабі Петра Порошенка заявляли, що не мають стосунку до відео.
  • В Адміністрації президента Порошенка запевнили УП, що з'ясують, як відео потрапило в Telegram.
  • Того ж дня Національна поліція почала розслідування через появу ролика. Справу відкрили за статтею 346 Кримінального кодексу – "погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".
  • 25 липня 2019 року команда Зеленського повідомила, що поліція знайшла автора ролика з вантажівкою, пообіцявши, що його чекає несолодка доля: загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років.
  • 21 серпня 2019 року правоохоронці провели обшуки у активіста молодіжної організації Порошенка – "Солідарної молоді", волонтера "Відсічі" Дениса Любченка.
    Він підтвердив поширення ролика, але сказав, що знайшов його в інтернеті.

Соня Лукашова, Альона Мазуренко, УП
Теми: Порошенко Зеленський вибори поліція


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