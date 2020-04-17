Поліція перевірить помічника Порошенка через відео, де фура збиває Зеленського

Національна поліція планує перевірити екскерівника пресслужби Адміністрації президента Петра Порошенка на причетність до відео, де фура збиває його тодішнього конкурента Володимира Зеленського.

Джерело: матеріали справи, частково оприлюднені в рішенні суду

Деталі: 7 квітня суд на прохання поліції продовжив терміни розслідування до 11 липня.

Слідчий обґрунтував таку необхідність тим, що він планує:

відпрацювати на причетність до ймовірного злочину колишнього керівника Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента та його колег.

На момент оприлюднення ролику цю посаду обіймав Андрій Жигулін;

На момент оприлюднення ролику цю посаду обіймав Андрій Жигулін; за результатами відпрацювання визначитись, чи необхідно допитати їх в якості свідків та провести обшуки в їхніх помешканнях;

дослідити наявність у діях Жигуліна ознак злочину.

За словами поліції, екскерівнику пресслужби Порошенка неодноразово направляли повістки.

Водночас, у рішенні суду йдеться, що експерт, який досліджував відео, не виявив у ньому "ознак пропаганди культу насильства та жорстокості".

Судячи з іншого судового рішення, ще від 15 серпня 2019 року, питання про наявність таких ознак було єдиним, яке ставили експерту.

Крім того, була проведена експертиза блоку комп`ютера, мобільного телефону та інших носіїв інформації активіста молодіжної організації Порошенка – "Солідарної молоді" Дениса Любченка.

У цих предметах шукали файли за ключовими словами: "У кожного своя дорога… Зе Енд", "Зеленський", "Порох сила Кокс могила", "STOP ZE DRUGS", "Фура", "Європейське майбутнє України". Таких файлів експерт не виявив.

Також у речах Любченка не знайшли інформацію щодо роботи сайту euua.org, на якому був опублікований відеоролик.

У коментарі УП Андрій Жигулін, який досі опікується комунікацією в партії Порошенка "Європейська солідарність", сказав, що його або підлеглих на допити у цій справі не викликали, повістки він не отримував.

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