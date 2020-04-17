Полиция проверит помощника Порошенко из-за видео, где фура сбивает Зеленского

774 просмотра
Пятница, 17 апреля 2020, 20:05

Национальная полиция планирует проверить экс-руководителя прессслужбы Администрации президента Петра Порошенко на причастность к видео, где фура сбивает его тогдашнего конкурента Владимира Зеленского.

Источник: материалы дела, частично обнародованы в решении суда

Детали: 7 апреля суд по просьбе полиции продлил сроки расследования до 11 июля.

Следователь обосновал такую ​​необходимость тем, что он планирует:

  • отработать на причастность к возможному преступлению бывшего руководителя Главного департамента информационной политики Администрации президента и его коллег.
    На момент публикации ролика эту должность занимал Андрей Жигулин;
  • по результатам отработки определиться, необходимо ли допросить их в качестве свидетелей и провести обыски в их домах;
  • исследовать наличие в действиях Жигулина признаков преступления

По словам полиции, экс-руководителю прессслужбы Порошенко неоднократно направляли повестки.

В то же время, в решении суда говорится, что эксперт, исследовавший видео, не обнаружил в нем "признаков пропаганды культа насилия и жестокости".

Судя по другому судебному решению, еще от 15 августа 2019 года, вопрос о наличии таких признаков был единственным, который ставили эксперту.

Кроме того, была проведена экспертиза блока компьютера, мобильного телефона и других носителей информации активиста молодежной организации Порошенко - "Солидарной молодежи" Дениса Любченко.

В этих предметах искали файлы по ключевым словам: "У каждого своя дорога... Зе Энд", "Зеленский", "Порох сила Кокс могила", "STOP ZE DRUGS", "Фура", "Европейское будущее Украины". Таких файлов эксперт не обнаружил.

Также в вещах Любченко не нашли информации о работе сайта euua.org, на котором был опубликован видеоролик.

В комментарии УП Андрей Жигулин, который до сих пор занимается коммуникацией в партии Порошенко "Европейская солидарность", сказал, что его или подчиненных на допросы в этом деле не вызывали, повестки он не получал.

Предыстория:

  • 11 апреля 2019 года штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского заявил, что в Telegram-канале, причастном к президенту Петру Порошенко, опубликовали видеоролик, по сюжету которого Зеленского сбивает фура, а в конце видео появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.
  • Штаб отмечал, что будет советовать усилить охрану после такой публикации.
  • В штабе Петра Порошенко заявляли, что не имеют отношения к видео.
  • В Администрации президента Порошенко заверили УП, что выяснят, как видео попало в Telegram.
  • В тот же день Национальная полиция начала расследование из-за появления ролика. Дело открыли по статье 346 Уголовного кодекса – "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
  • 25 июля 2019 года команда Зеленского сообщила, что полиция нашла автора ролика с грузовиком, пообещав, что его ждет несладкая судьба: грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
  • 21 августа 2019 года правоохранители провели обыски у активиста молодежной организации Порошенко – "Солидарной молодежи", волонтера "Видсичи" Дениса Любченко.
    Он подтвердил распространение ролика, но сказал, что нашел его в интернете.

Соня Лукашова, Алена Мазуренко, УП
Темы: Порошенко Зеленский виборы полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело Черновол: Порошенко обвинил ГБР во лжи 12 апреля 2020, 21:46
Порошенко заступился за Чорновол: Обыски – ужасный символ реванша 10 апреля 2020, 14:45
"Кузня на Рыбальском": арест имущества в первую очередь бьет по безопасности страны 9 апреля 2020, 12:47
Все новости
Главные новости
Разведка США еще в ноябре знала о коронавирусе и сообщила союзникам – СМИ
Суд арестовал экс-зама главы СБУ времен Евромайдана
На Львовщине священник устроил крестную ходу, несмотря на карантин
Украина еще не достигла пика эпидемии – Офис президента
Все новости
Кино

7 крутых украинских фильмов, которые вы могли не видеть

Фото

15 лучших фотографий 2020 года, по версии Sony World Photography Awards

Поиск по сайту
Архив
Весь архів