Полиция проверит помощника Порошенко из-за видео, где фура сбивает Зеленского

Национальная полиция планирует проверить экс-руководителя прессслужбы Администрации президента Петра Порошенко на причастность к видео, где фура сбивает его тогдашнего конкурента Владимира Зеленского.

Источник: материалы дела, частично обнародованы в решении суда

Детали: 7 апреля суд по просьбе полиции продлил сроки расследования до 11 июля.

Следователь обосновал такую ​​необходимость тем, что он планирует:

отработать на причастность к возможному преступлению бывшего руководителя Главного департамента информационной политики Администрации президента и его коллег.

На момент публикации ролика эту должность занимал Андрей Жигулин;

На момент публикации ролика эту должность занимал Андрей Жигулин; по результатам отработки определиться, необходимо ли допросить их в качестве свидетелей и провести обыски в их домах;

исследовать наличие в действиях Жигулина признаков преступления

По словам полиции, экс-руководителю прессслужбы Порошенко неоднократно направляли повестки.

В то же время, в решении суда говорится, что эксперт, исследовавший видео, не обнаружил в нем "признаков пропаганды культа насилия и жестокости".

Судя по другому судебному решению, еще от 15 августа 2019 года, вопрос о наличии таких признаков был единственным, который ставили эксперту.

Кроме того, была проведена экспертиза блока компьютера, мобильного телефона и других носителей информации активиста молодежной организации Порошенко - "Солидарной молодежи" Дениса Любченко.

В этих предметах искали файлы по ключевым словам: "У каждого своя дорога... Зе Энд", "Зеленский", "Порох сила Кокс могила", "STOP ZE DRUGS", "Фура", "Европейское будущее Украины". Таких файлов эксперт не обнаружил.

Также в вещах Любченко не нашли информации о работе сайта euua.org, на котором был опубликован видеоролик.

В комментарии УП Андрей Жигулин, который до сих пор занимается коммуникацией в партии Порошенко "Европейская солидарность", сказал, что его или подчиненных на допросы в этом деле не вызывали, повестки он не получал.

Предыстория: