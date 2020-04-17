Президент розповів, коли можна розраховувати на пом’якшення карантину

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 21:30

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови якщо не буде великої хвилі захворювання на коронавірус, то уже у травні Україна почне пом’якшувати умови карантину.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером

Пряма мова: "Буде карантин. З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом’якшені.  

Частково людей треба буде відпускати на роботу, частково ті галузі, які дуже для нас важливі, будуть відкриватися, частково може бути пом’якшення у травні щодо руху транспорту.

Такі речі будуть, якщо не буде великої хвилі (захворювання – ред.)".

Що передувало: 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що уряд розглядає варіанти можливого послаблення карантину для запуску економіки, проте це залежить від динаміки поширення коронавірусу на території країни.

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Альона Мазуренко, УП
Теми: Зеленський карантин коронавірус Україна


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