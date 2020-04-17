Президент рассказал, когда можно рассчитывать на смягчение карантина

Президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии если не будет большой волны заболевания коронавирусом, то уже в мае Украина начнет смягчать условия карантина.

Источник: Зеленский в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером

Прямая речь: "Будет карантин. Вместе с правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены.

Частично людей надо будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться, частично может быть смягчение в мае относительно движения транспорта.

Такие вещи будут, если не будет большой волны (заболевания - ред.)".