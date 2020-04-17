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Президент рассказал, когда можно рассчитывать на смягчение карантина

Пятница, 17 апреля 2020, 21:30
Президент рассказал, когда можно рассчитывать на смягчение карантина

Президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии если не будет большой волны заболевания коронавирусом, то уже в мае Украина начнет смягчать условия карантина.

Источник: Зеленский в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером

Прямая речь: "Будет карантин. Вместе с правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены.

Частично людей надо будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться, частично может быть смягчение в мае относительно движения транспорта.

Такие вещи будут, если не будет большой волны (заболевания - ред.)".

Что предшествовало: 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийкарантинкоронавирусУкраина
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