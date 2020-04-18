На Київщині затримали молодиків за підпал трави

Поліція Київщини затримала двох молодиків за підозрою у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь.

Джерело: сайт Нацполіції

Деталі: Коли поліцейські виявили в мережі Інтернет відео, де двоє молодих людей на моторолерах без номерних знаків підпалили очерет на березі річки Ірпінь, відразу розпочали їхні пошуки.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно встановили осіб, які були зафіксовані на відео. Двох порушників доправили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі. Це - 28 та 29-річні жителі Ірпеня. Поліцейські вилучили їхні транспортні засоби – моторолери, на яких вони пересувались.

Інформацію про підпал внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення підозри молодикам. За скоєне кримінальне правопорушення їм загрожує штраф від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Передісторія: