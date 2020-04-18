В Киевской области задержали парней за поджог травы

Полиция Киевской области задержала двух парней по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень.

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Когда полицейские обнаружили в сети Интернет видео, где двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начали их поиски.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили лиц, которые были зафиксированы на видео. Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это - 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства - мотороллеры, на которых они передвигались.

Информация о поджоге внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. Ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения парням. За содеянное уголовное правонарушение им грозит штраф от пяти тысяч четырехсот до девяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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