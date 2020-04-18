У МВС не виключають, що пожежі біля Києва – спланована диверсія
Радник міністра внутрішніх справ, член колегії МВС Зорян Шкіряк заявив, що в МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.
Джерело: Шкіряк у Facebook, речник МВС Артем Шевченко у коментарі УП
Дослівно: "В МВС України не виключають, що ситуація з пожежами, котра відбувається навколо столиці, спочатку в Чорнобильській зоні, а зараз і в Житомирській області може бути результатом спланованої диверсії.
Наразі все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру.
Мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії та посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину і протидії розповсюдженню коронавірусу".
"Ми з‘ясуємо, вирахуємо і знайдемо тих покидьків, що ймовірно здійснювали цю масштабну провокацію".
Деталі: Водночас речник МВС Артем Шевченко у коментарі "Українській правді" на питання, чи дійсно МВС розглядає як версію пожеж сплановану диверсію, відповів: "Не виключає".
Передісторія:
- У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
- 16 квітня від вечір вітер змінив напрямок – і у київському повітрі з’явилися продукти горіння. Киянам радили не відчиняти вікна.
- Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ - світовий лідер з забрудненого повітря. Такі ж показники зберігалися і в суботу.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. За його словами, з 15 осередків загорянь в екосистемах Житомирської області рятувальники вже ліквідували 6.