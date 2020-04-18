Радник глави МВС: Пожежі біля Києва можуть бути спланованою диверсією

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Субота, 18 квітня 2020, 18:13
Зорян Шкіряк
сайт МВС

Радник міністра внутрішніх справ, член колегії МВС Зорян Шкіряк заявив, що в МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.

Джерело: Шкіряк у Facebook

Дослівно: "В МВС України не виключають, що ситуація з пожежами, котра відбувається навколо столиці, спочатку в Чорнобильській зоні, а зараз і в Житомирській області може бути результатом спланованої диверсії.

Наразі все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру.

Мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії та посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину і протидії розповсюдженню коронавірусу".

"Ми з‘ясуємо, вирахуємо і знайдемо тих покидьків, що ймовірно здійснювали цю масштабну провокацію".

Деталі: "Українська правда" звернулася по коментар до речника МВС Артема Шевченка, але поки відповіді не отримала.

Передісторія:

  • У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
  • 16 квітня від вечір вітер змінив напрямок – і у київському повітрі з’явилися продукти горіння. Киянам радили не відчиняти вікна.
  • Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ - світовий лідер з забрудненого повітря. Такі ж показники зберігалися і в суботу.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. За його словами, з 15 осередків загорянь в екосистемах Житомирської області рятувальники вже ліквідували 6.

Українська правда
Теми: МВС пожежа Чорнобиль Житомирщина


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