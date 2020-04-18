Радник міністра внутрішніх справ, член колегії МВС Зорян Шкіряк заявив, що в МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.

Джерело: Шкіряк у Facebook, речник МВС Артем Шевченко у коментарі УП

Дослівно: "В МВС України не виключають, що ситуація з пожежами, котра відбувається навколо столиці, спочатку в Чорнобильській зоні, а зараз і в Житомирській області може бути результатом спланованої диверсії.

Наразі все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія, з розрахунком напрямку вітру.

Мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії та посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину і протидії розповсюдженню коронавірусу".

"Ми з‘ясуємо, вирахуємо і знайдемо тих покидьків, що ймовірно здійснювали цю масштабну провокацію".

Деталі: Водночас речник МВС Артем Шевченко у коментарі "Українській правді" на питання, чи дійсно МВС розглядає як версію пожеж сплановану диверсію, відповів: "Не виключає".

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