Лукашенко про критику на свою адресу: тільки лінива, паршива собака не гавкає в мою сторону

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко прокоментував реакцію суспільства на дії білоруської влади в умовах пандемії нового коронавіруса.

Джерело: ефір телеканалу "Білорусь 1"

Пряма мова: "Ви бачите, який тиск сьогодні на Білорусь і перш за все на президента. Вже тільки лінива, паршива собака не гавкає з-під паркану в мою сторону.

Я завжди кажу: зачекайте, зачекайте, не поспішайте. Прийде час, ми обговоримо і пропуску, і самоізоляцію, і карантин, і комендантську годину, що від мене вимагали - ввести комендантську годину, карантин, закрити вас в ваших подвір'ях там, в будинках, щоб взагалі не висували ніс.

Ми пішли своїм шляхом, це важкий шлях, дуже важкий шлях боротьби з вірусом взагалі. Ми контролюємо наскільки це можливо країну, особливо в'їзди. Контролюємо людей і якщо ми виявляємо хоча б одного ( хворого - ред ) ми відразу ізолюємо всіх хто був в контакті.

Ми очагово, точково працювали, ми не йшли фронтом, оточуючи ваш селище прекрасний, заганяючи вас в будинку. Я відразу відмовився від такого шляху, за що сьогодні і отримую, - зазначив глава держави. - У тому числі у нас свядомих вистачає в Білорусі, які за гроші готові мати рідну продати. Але ми витримаємо, і я в цьому абсолютно впевнений. У нас не захлинулася система охорони здоров'я".

Передісторія:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що COVID-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.

Він висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Лукашенко також планує парад на 9 травня.

Згодом Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.

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