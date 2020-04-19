Лукашенко о критике в свой адрес: только ленивая, паршивая собака не тявкает в мою сторону

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал реакцию общества на действия белорусских властей в условиях пандемии нового коронавируса.

Источник: эфир телеканала "Беларусь 1"

Прямая речь: "Вы видите, какое давление сегодня на Беларусь и прежде всего на президента. Уже только ленивая, паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону.

Я всегда говорю: подождите, подождите, не спешите. Придет время, мы обсудим и пропуска, и самоизоляцию, и карантин, и комендантский час, что от меня требовали — ввести комендантский час, карантин, закрыть вас в ваших подворьях там, в домах, чтоб вообще не высовывали нос.

Мы пошли своим путем, это тяжелый путь, очень тяжелый путь борьбы с вирусом вообще. Мы контролируем насколько это возможно страну, особенно въезды. Контролируем людей и если мы обнаруживаем хотя бы одного мы сразу изолируем всех кто был в контакте.

Мы очагово, точечно работали, мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома. Я сразу отказался от такого пути, за что сегодня и получаю, — отметил глава государства. — В том числе у нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать. Но мы выдержим, и я в этом абсолютно уверен. У нас не захлебнулась система здравоохранения".