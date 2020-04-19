Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко о критике в свой адрес: только ленивая, паршивая собака не тявкает в мою сторону

Воскресенье, 19 апреля 2020, 00:29
Лукашенко о критике в свой адрес: только ленивая, паршивая собака не тявкает в мою сторону

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал реакцию общества на действия белорусских властей в условиях пандемии нового коронавируса.

Источник: эфир телеканала "Беларусь 1"

Прямая речь: "Вы видите, какое давление сегодня на Беларусь и прежде всего на президента. Уже только ленивая, паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону.

Я всегда говорю: подождите, подождите, не спешите. Придет время, мы обсудим и пропуска, и самоизоляцию, и карантин, и комендантский час, что от меня требовали — ввести комендантский час, карантин, закрыть вас в ваших подворьях там, в домах, чтоб вообще не высовывали нос.

Мы пошли своим путем, это тяжелый путь, очень тяжелый путь борьбы с вирусом вообще. Мы контролируем насколько это возможно страну, особенно въезды. Контролируем людей и если мы обнаруживаем хотя бы одного мы сразу изолируем всех кто был в контакте.

Мы очагово, точечно работали, мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома. Я сразу отказался от такого пути, за что сегодня и получаю, — отметил глава государства. — В том числе у нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать. Но мы выдержим, и я в этом абсолютно уверен. У нас не захлебнулась система здравоохранения".

Предыстория:

  • Президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, что COVID-19 – это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.
  • Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая.
  • Позже Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В Беларуси по состоянию на 18 апреля зафиксировано 4779 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 45 случаев - летальные. 342 человека выздоровели.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что  в стране умирают не от коронавирусной инфекции, а от хронических заболеваний.

Николай Донев, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусБеларусьЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: