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У Зоні відчуження намагаються загасити 4 лісові пожежі

Неділя, 19 квітня 2020, 08:57
У Зоні відчуження намагаються загасити 4 лісові пожежі

У Чорнобильській зоні сотні рятувальників, техніка ЗСУ та авіація задіяні в гасінні 4 осередків пожеж у лісах.

Джерело: повідомлення на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Станом на 18 годину 18 квітня у Зоні відчуження підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території  Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв".

Деталі: Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучили важку інженерну техніку ДСНС та додатково п’ять шляхопрокладачів Збройних Сил України.

У ДСНС наголосили, що загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає. Відомство показало оперативну карту загорянь.

 

До гасіння пожеж залучені 903 особи та 151 одиниця техніки, в тому числі 3 вертольоти.

Передісторія:

  • У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
  • Тривають також пожежі у Житомирській області. 17 квітня там вогонь знищив та пошкодив 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.
  • У МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.

Українська правда

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Теми: ЧорнобильпожежаКиївська область
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