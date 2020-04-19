Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Зоне отчуждения пытаются потушить 4 лесных пожара

Воскресенье, 19 апреля 2020, 08:57
В Зоне отчуждения пытаются потушить 4 лесных пожара

В Чернобыльской зоне сотни спасателей, техника ВСУ и авиация задействованы в тушении 4 очагов пожаров в лесах.

Источник: сообщение на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 18 часов 18 апреля во зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь Госагентству по управлению Зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств".

Детали: Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно пять путепрокладачиков Вооруженных сил Украины.

В ГСЧС отметили, что угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет. Ведомство показало оперативную карту возгораний.

фото

К тушению пожаров привлечены 903 человека и 151 единица техники, в том числе 3 вертолета.

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют. По состоянию на 18 апреля, в Зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
  • Также продолжается пожар в Житомирской области. 17 апреля там огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.
  • В МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧернобыльпожарКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Чернобыль
В Чернобыльской зоне заметили новую птицу
Зеленский на годовщину аварии на ЧАЭС предостерег мир от ядерного шантажа РФ
Опасные оленьи рога: почему их запрещено собирать в Чернобыле
Последние новости
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
Все новости...
Реклама: