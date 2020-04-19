В Зоне отчуждения пытаются потушить 4 лесных пожара

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 08:57

В Чернобыльской зоне сотни спасателей, техника ВСУ и авиация задействованы в тушении 4 очагов пожаров в лесах.

Источник: сообщение на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 18 часов 18 апреля во зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь Госагентству по управлению Зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств".

Детали: Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно пять путепрокладачиков Вооруженных сил Украины.

В ГСЧС отметили, что угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет. Ведомство показало оперативную карту возгораний.

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К тушению пожаров привлечены 903 человека и 151 единица техники, в том числе 3 вертолета.

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют. По состоянию на 18 апреля, в Зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
  • Также продолжается пожар в Житомирской области. 17 апреля там огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.
  • В МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.

Украинская правда
Темы: Чернобыль пожар Киевская область


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