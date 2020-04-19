В Зоне отчуждения пытаются потушить 4 лесных пожара
В Чернобыльской зоне сотни спасателей, техника ВСУ и авиация задействованы в тушении 4 очагов пожаров в лесах.
Источник: сообщение на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "По состоянию на 18 часов 18 апреля во зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь Госагентству по управлению Зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств".
Детали: Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем.
Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно пять путепрокладачиков Вооруженных сил Украины.
В ГСЧС отметили, что угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет. Ведомство показало оперативную карту возгораний.
К тушению пожаров привлечены 903 человека и 151 единица техники, в том числе 3 вертолета.
Предыстория:
- В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют. По состоянию на 18 апреля, в Зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
- Также продолжается пожар в Житомирской области. 17 апреля там огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.
- В МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.