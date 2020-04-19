Зеленський похвалив українців, що не пішли до храмів на Великдень

Президент Володимир Зеленський вдячний духовенству та вірянам за дотримання карантинних обмежень під час Великодніх богослужінь.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Цьогоріч на богослужіння прийшло 130 тисяч вірян. Торік на Великдень у церквах зібралося сім з половиною мільйонів прихожан. Ця різниця показує свідомість українців, наше бережливе ставлення до рідних і близьких. Ми справді показали, що Великдень – це перемога життя над смертю".

Деталі: Пресслужба зазначає, що Зеленський тримає під особистим контролем питання дотримання карантинних обмежень під час Великодніх богослужінь. Наразі в більшості областей країни ситуація спокійна та контрольована, трапляються поодинокі випадки порушення карантину, на які вже відреагували правоохоронні органи.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак перебуває на постійному зв’язку з головами обласних державних адміністрацій і органами МВС.

За даними очільників ОДА, у більшості храмів дотримуються домовленостей з керівництвом областей та поліцією щодо недопущення великого скупчення людей. Богослужіння у більшості церков відбувалися або в присутності незначної кількості прихожан, або взагалі за зачиненими дверима.

За даними Нацполіції, богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх областях України. Участь у них взяли майже 130 тисяч громадян. Лише у 19 культових спорудах на території 13 областей було зафіксовано порушення карантинних обмежень, зокрема надмірне скупчення людей та відсутність індивідуальних засобів захисту.

Що передувало: Національна поліція зафіксувала 19 випадків недотримання карантинних обмежень у храмах під час богослужінь у Великодню ніч.

Зокрема, поліція розпочала кримінальне провадження через недотримання карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де на Великодню службу зібралися понад 300 людей.

Незважаючи на карантин через епідемію коронавирусу, священики УПЦ Московського патріархату в Пасхальну ніч зібрали віруючих до Свято-Духівського кафедральному соборі в Херсоні.

Крім того, попри кордон поліції на вході парафіяни зайшли на богослужіння в Почаївську лавру Московського патріархату, що на Тернопільщині.