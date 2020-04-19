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Зеленский похвалил украинцев, что не пошли в храмы на Пасху

Воскресенье, 19 апреля 2020, 16:11
Зеленский похвалил украинцев, что не пошли в храмы на Пасху

Президент Владимир Зеленский благодарен духовенству и верующим за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "В этом году на богослужения пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха – это победа жизни над смертью".

Детали: Пресс-служба отмечает, что Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений. Сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак находится на постоянной связи с председателями областных государственных администраций и органами МВД.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужение в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

По данным Нацполиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тысяч граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

Что предшествовало: Национальная полиция зафиксировала 19 случаев несоблюдения карантина в храмах во время богослужений в Пасхальную ночь.

В частности, полиция начала уголовное производство из-за несоблюдения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре, где Пасхальную службу собрались более 300 человек.

Несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса, священники УПЦ Московского патриархата в Пасхальную ночь собрали верующих в Свято-Духовском кафедральном соборе в Херсоне.

Кроме того, несмотря на кордон полиции на входе, прихожане зашли на богослужение в Почаевскую лавру Московского патриархата на Тернопольщине.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкарантинпразднованияцерковь
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