Лукашенко сходив до храму: "Віруси переживаємо щороку"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на Великдень відвідав Свято-Благовіщенський Ляденський храм у селі Малі Ляди.

Джерело: пресслужба президента Білорусі

Деталі: Лукашенко приїхав до церкви разом зі своїм молодшим сином Миколою.

Він подякував парафіянам за те, що, незважаючи на "нагнітання пристрастей" у суспільстві, вони все ж прийшли до храму.

Пряма мова: "Білоруси просто молодці – без паніки, без гамору. Кому треба поберегтися – той себе береже, залишається вдома або просто вийде один десь, з рідними подихає свіжим повітрям. Хто міцніший, виробив імунітет – той сміливіший і в храми приходить".

"Я завжди приходив і буду приходити до храму. Як би не складалися обставини, це святе".

"Повинен вам сказати, що я не вітаю тих, хто закрив людям дорогу до храму. Я не вітаю такої політики. Більше того, ви знаєте мою позицію: ми ці віруси переживаємо щороку".

Деталі: Лукашенко заявив, що смертність від пневмонії, яка розвивається на тлі коронавірусної інфекції, зовсім мала.

Він також зазначив, що в країнах Європи починають знімати карантинні обмеження, незважаючи на досить високу смертність від коронавірусу. На думку Лукашенка, це говорить про те, що обмеження були не потрібні.

Пряма мова: "Ті, хто сьогодні закрилися, освічені, потужні демократичні, почали працювати, відкривати свої заводи, фабрики, дитячі будинки, школи. А в цей час у них ще гинуть: до шестисот осіб на добу. Навіщо, питається, було зупиняти життя?".

Деталі: Лукашенко передав слова підтримки росіянам і українцям, які також борються з пандемією.

Пряма мова: "Вони, як і ми, переживають непростий час. Можливо, у них сьогодні навіть складніше, ніж у нас. Хочу від всіх білорусів побажати їм здоров'я. Я хочу, щоб Господь почув і допоміг їм подолати цю біду, часто створену нами самими. Нехай наші брати живуть у мирі та злагоді".

Довідка: У Білорусі станом на 19 квітня зафіксовано 4779 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 47 випадків - летальні.

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