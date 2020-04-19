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Лукашенко сходил в храм: "Вирусы переживаем каждый год"

Воскресенье, 19 апреля 2020, 22:01
Лукашенко сходил в храм: Вирусы переживаем каждый год
пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Пасху посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в деревне Малые Ляды.

Источник: пресс-служба президента Беларуси

Детали: Лукашенко приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем.

Он поблагодарил прихожан за то, что, несмотря на "нагнетание страстей" в обществе, они все же пришли в храм.

Прямая речь: "Белорусы просто молодцы – без паники, без гвалта. Кому надо поберечься – тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет – тот посмелее и в храмы приходит".

"Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое".

"Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год".

Детали: Лукашенко заявил, что смертность от пневмонии, развивающейся на фоне коронавирусной инфекции, совсем малая.

Он также отметил, что в странах Европы начинают снимать карантинные ограничения, несмотря на довольно высокую смертность от коронавируса. По мнению Лукашенко, это говорит о том, что ограничения были не нужны.

Прямая речь: "Те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?".

Детали: Лукашенко передал слова поддержки россиянам и украинцам, которые также борются с пандемией.

Прямая речь: "Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, у них сегодня даже сложнее, чем у нас. Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии".

Справка: В Беларуси по состоянию на 19 апреля зафиксировано 4779 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 47 случаев - летальные.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

  • Президент страны Александр Лукашенко придерживается позиции, что COVID-19 – это "психоз", которому подверглось мировое сообщество.
  • Он высказал надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, Лукашенко также планирует парад на 9 мая.
  • Позже Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.
  • Лукашенко заявил, что в стране умирают не от коронавирусной инфекции, а от хронических заболеваний.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоБеларуськоронавирусцерковь
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