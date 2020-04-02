Зеленський пообіцяв проконтролювати розподіл засобів захисту від коронавірусу між лікарнями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розподіл спецзасобів захисту для боротьби з коронавірусом, доставку яких для лікарень у регіони організовує центральна влада, має відбуватися справедливо.

Джерело: пресслужба Офісу президента, яка цитує заяву президента на селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу

Пряма мова Зеленського: "До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення щодо того, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва.

Розподіл спецзасобів проти коронавірусу між лікарнями має відбуватися справедливо. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, аби переконатися, що наші лікарі та пацієнти справді захищені".

Деталі: На нараді дійшли висновку, що в Україні немає проблем із забезпеченням продуктами харчування, а невелике зростання цін відбувається на деякі імпортні продукти через зростання їхньої вартості на світових ринках.

На нараді також вирішили провести переговори з власниками та керівниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне, які останнім часом зросли на кілька гривень.

Додатково йшлося про координацію взаємної медичної допомоги з Італією.

Що було раніше: В Офісі президента заявили, що рейси в Китай по медичні маски здійснюватимуть щодня

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