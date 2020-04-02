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Зеленський пообіцяв проконтролювати розподіл засобів захисту від коронавірусу між лікарнями

Четвер, 2 квітня 2020, 15:18
Зеленський пообіцяв проконтролювати розподіл засобів захисту від коронавірусу між лікарнями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розподіл спецзасобів захисту для боротьби з коронавірусом, доставку яких для лікарень у регіони організовує центральна влада, має відбуватися справедливо.

Джерело: пресслужба Офісу президента, яка цитує заяву президента на селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу

Пряма мова Зеленського: "До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення щодо того, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва.

Розподіл спецзасобів проти коронавірусу між лікарнями має відбуватися справедливо. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, аби переконатися, що наші лікарі та пацієнти справді захищені".

Деталі: На нараді дійшли висновку, що в Україні немає проблем із забезпеченням продуктами харчування, а невелике зростання цін відбувається на деякі імпортні продукти через зростання їхньої вартості на світових ринках.

На нараді також вирішили провести переговори з власниками та керівниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне, які останнім часом зросли на кілька гривень.

Додатково йшлося про координацію взаємної медичної допомоги з Італією.

Що було раніше: В Офісі президента заявили, що рейси в Китай по медичні маски здійснюватимуть щодня

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Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.
  • 29 березня у "Борисполі" приземлився ще один літак з Китаю. Спецрейсом привезли 300 тис. респіраторів, 35 тис. костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту. В ніч на 30 березня в Україну окремо мали доставити ще 100 тис. ПЛР-тестів.
  • Зокрема, 31 березня в Україні почали розподіляти між регіонами 100 тисяч ПЛР-тестів, які напередодні прибули з Південної Кореї.
  • 31 березня з Китаю до України привезли ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЗеленськийОфіс президента
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