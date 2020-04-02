"Голос" закликав Єрмака піти у політичну самоізоляцію

Партія "Голос" закликає Андрія Єрмака призупинити виконання повноважень керівника Офісу Президента на час розслідування щодо корупційної справи, де фігурує його брат.

Джерело: заступниця голови партії "Голос", народна депутатка Інна Совсун, яку цитує пресслужба партії

Пряма мова: "Те, що ми побачили на записах – безперечно є підставою для розслідування. Зважаючи на те, якою є роль голови ОПУ в країні, продовження його роботи на посаді є величезним ризиком. Адже розслідування можна використати для тиску на рішення, від яких залежить доля держави.

Саме тому партія "Голос" вважає, що Андрій Єрмак має піти у політичну самоізоляцію. До закінчення розслідування. Команда Зеленського обіцяла нульову толерантність до корупції. Треба просто виконувати обіцянки".

Деталі: В партії закликали Єрмака усунутись від роботи та наголосили, що "будь-який відповідальний європейський політик зробив би те саме".

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