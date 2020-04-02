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"Голос" закликав Єрмака піти у політичну самоізоляцію

Четвер, 2 квітня 2020, 16:50
Голос закликав Єрмака піти у політичну самоізоляцію

Партія "Голос" закликає Андрія Єрмака призупинити виконання повноважень керівника Офісу Президента на час розслідування щодо корупційної справи, де фігурує його брат.

Джерело: заступниця голови партії "Голос", народна депутатка Інна Совсун, яку цитує пресслужба партії

Пряма мова: "Те, що ми побачили на записах – безперечно є підставою для розслідування. Зважаючи на те, якою є роль голови ОПУ в країні, продовження його роботи на посаді є величезним ризиком. Адже розслідування можна використати для тиску на рішення, від яких залежить доля держави.

Саме тому партія "Голос" вважає, що Андрій Єрмак має піти у політичну самоізоляцію. До закінчення розслідування. Команда Зеленського обіцяла нульову толерантність до корупції. Треба просто виконувати обіцянки".

Деталі: В партії закликали Єрмака усунутись від роботи та наголосили, що "будь-який відповідальний європейський політик зробив би те саме".

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками".
  • У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.

"Українська правда" у Threads

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