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У Зоні відчуження та на Житомирщині ситуація з пожежами не змінилася

Понеділок, 20 квітня 2020, 08:34
пожежа на Житомирщині
Радіо Свобода

Станом на 7 ранку понеділка на Житомирщині продовжується гасіння окремих осередків пожеж на території двох лісництв, у Зоні відчуження на Київщині – на території п'яти лісництв.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Ця інформація не відрізняється від інформації ДСНС станом на ранок 19 квітня.

Так, у Зоні відчуження гасять пожежі на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’янику в осередках пройдених вогнем.

На Житомирщині, де 16 квітня поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загорання сухої трави та лісової підстилки, гасять окремі осередки тління трав’яного настилу, пеньків та деревини.

Радіаційний стан по Києву та Київській області в межах норми.

Передісторія:

  • У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
  • Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. 
  • У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.

Українська правда

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Теми: пожежаКиївська областьЖитомирщинаЧорнобиль
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