У Зоні відчуження та на Житомирщині ситуація з пожежами не змінилася

Станом на 7 ранку понеділка на Житомирщині продовжується гасіння окремих осередків пожеж на території двох лісництв, у Зоні відчуження на Київщині – на території п'яти лісництв.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Ця інформація не відрізняється від інформації ДСНС станом на ранок 19 квітня.

Так, у Зоні відчуження гасять пожежі на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’янику в осередках пройдених вогнем.

На Житомирщині, де 16 квітня поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загорання сухої трави та лісової підстилки, гасять окремі осередки тління трав’яного настилу, пеньків та деревини.

Радіаційний стан по Києву та Київській області в межах норми.

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