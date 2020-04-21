Местные власти оценили ущерб от пожаров в Житомирской области
По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен.
Источник: сообщение Офиса президента, председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook
Прямая речь Бунечко: "О результатах массового огня, что охватил более 4300 гектар, доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По предварительной оценке, общая площадь ущерба составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен".
Детали: Как сообщили в Офисе президента, Кабинет министров уже на этой неделе рассмотрит вопрос компенсации убытков местным жителям.
В результате пожара отселили 50 человек. Большую часть из них разместили в доме культуры соседнего села. Бунечко также отметил, что жертв среди населения нет.
Средства на помощь пострадавшим планируется выделить из резервного фонда государственного бюджета.
Что предшествовало: В Житомирской области горело около 4 тысяч гектаров леса. Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.
Напомним:
- Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
- В воскресенье Аваков заявил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.