Местные власти оценили ущерб от пожаров в Житомирской области

По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен.

Источник: сообщение Офиса президента, председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь Бунечко: "О результатах массового огня, что охватил более 4300 гектар, доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По предварительной оценке, общая площадь ущерба составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен".

Детали: Как сообщили в Офисе президента, Кабинет министров уже на этой неделе рассмотрит вопрос компенсации убытков местным жителям.

В результате пожара отселили 50 человек. Большую часть из них разместили в доме культуры соседнего села. Бунечко также отметил, что жертв среди населения нет.

Средства на помощь пострадавшим планируется выделить из резервного фонда государственного бюджета.

Что предшествовало: В Житомирской области горело около 4 тысяч гектаров леса. Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.

Напомним: