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Труба: Власть намерена объявить мне подозрение. Отвечу жестко

Вторник, 21 апреля 2020, 11:45
Труба: Власть намерена объявить мне подозрение. Отвечу жестко

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что ему планируют объявить подозрение.

Источник: Труба в Telegram

Прямая речь: "В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко".

Детали: Труба не указывает, чего именно касается подозрение.

Что было раньше: В январе Офис генерального прокурора начал уголовное производство касательно действий Романа Трубы на посту директора Государственного бюро расследований. Дело касается разглашения сведений досудебного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.

Предыстория: 

  • 21 сентября 2019 года Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
  • 19 ноября появился Telegram-канал "Трубу прорвало". В нем опубликованы тексты и аудиозаписи, на которых мужской голос, который, словам авторов канала, принадлежит Трубе, говорит с другими мужчинами об открытии или приостановлении производств, о приостановлении обысков и т.п.
  • Труба назвал записи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало", провокацией, но отказался комментировать, его ли голос звучит на записях.

Знать больше: Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР

Украинская правда

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Темы: Труба
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