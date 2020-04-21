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Кличко отстранил Поворозника на время расследования

Вторник, 21 апреля 2020, 12:26
Кличко отстранил Поворозника на время расследования

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и возложил исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА на Валентина Мондриевского.

Источник: Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования".

Детали: Исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА возложено на Валентина Мондриевского (зам главы КГГА -ред.).

По словам Кличко, столичные власти ожидает оперативного и беспристрастного расследования дела.

Предыстория:

  • Вечером 14 апреля стало известно, что сотрудники СБУ взялись за Николая Поворозника, поскольку подозревают, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.
  • Позже первый заместитель Кличко заявил, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией.
  • 15 апреля в комментарии УП Поворозник отметил, что не собирается уходить с поста в столь ответственный для столицы момент, но уже 17 апреля Кличко заявил, что его заместитель написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.

Украинская правда

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Темы: КиеввзяткаСБУ
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