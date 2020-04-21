Кличко отстранил Поворозника на время расследования

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Вторник, 21 апреля 2020, 12:26

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и возложил исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА на Валентина Мондриевского.

Источник: Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования".

Детали: Исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА возложено на Валентина Мондриевского (зам главы КГГА -ред.).

По словам Кличко, столичные власти ожидает оперативного и беспристрастного расследования дела.

Предыстория:

Вечером 14 апреля стало известно, что сотрудники СБУ взялись за Николая Поворозника, поскольку подозревают, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

Позже первый заместитель Кличко заявил, что все годы работал честно, а история со взяткой является провокацией.

Украинская правда
Темы: Киев взятка СБУ


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