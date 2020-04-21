Переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет – министр

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Вторник, 21 апреля 2020, 13:55

В 2021 году всеукраинскую перепись населения, вероятнее всего, не проведут.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Перепись нужно обязательно проводить, но это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус - 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку".

Детали: На уточняющий вопрос, будет ли перепись населения проведена в 2021 году, министр отметил, что, вероятно, нет.

Он предположил, что ее можно было бы сделать в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать выделять средства.

Ссылаясь на главу Госстата, Немчинов заявил, что нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать.

По словам министра, у руководства Госстата есть три сценария: вариант классической переписи, опросы и комбинированный.

Сам Немчинов высказался в пользу комбинированного. В этом случае, отметил он, перепись должна проходить с максимальным  использованием цифровых технологий, но в то же время с личным обходом.

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Предыстория: 

  • 23 января 2020 года министр Кабмина Дмитрий Дубилет презентовал "Оценку численности наличного населения", которая показала, что в Украине проживает37 миллионов 289 тысяч человек, и одна десятая от них – в Киеве.
  • "Украинский центр общественных данных" 4 февраля обнародовал на своем сайтеи в Фейсбукеинформацию о том, что данные половозрастной структуры в "переписи" Дубилета "получены путем простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%)", и заявил, что Дубилет фальсифицировал свою "электронную перепись".
  • Дубилет опровергалинформацию о фальсификации оценки численности населения Украины, проведенной на оснований комбинированного анализа, называя экстраполяцию одним из методов. 
  • Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что без традиционной переписи населения пока не обойтись, поскольку полноценных реестров в Украине нет.
  • Дубилет на это ответил, что в правительстве еще не приняли решение, проводить ли перепись населения.

Темы: перепись населения Кабинет министров


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