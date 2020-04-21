У хокеїста, з яким грав Лукашенко, виявили коронавірус

2658 переглядів
Вівторок, 21 квітня 2020, 17:02

Хокеїст з команди президента Білорусі Олександра Лукашенка здав позитивний тест на коронавірус, тепер президент зобов'язаний самоізолюватись.

Джерело: прессекретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт, яку цитує РИА Новости

Пряма мова: "Гравець президентської хокейної команди Дмитро Мелешко дійсно госпіталізований з діагнозом пневмонія. Отримано позитивний результат тесту на COVID-19. Дмитро захворів через приблизно тиждень після закінчення аматорського чемпіонату Білорусі з хокею, коли вся команда перебувала у відпустці".

Деталі: На питання, чи здавав тест на коронавірус глава Білорусі, Ейсмонт сказала, що зараз в цьому немає необхідності.

Відповідаючи на запитання про самопочуття глави держави, прес-секретар сказала: "Не дочекаєтеся!"

Вона повідомила, що Лукашенко не буде йти в самоізоляцію.

Мелешко в одній команді з Лукашенком грав 11 квітня. За інструкцією МОЗ президент зобов'язаний самоізолюватись - відтоді ще не минуло 14 днів.

Нагадамо: 20 квітня в Білорусі діагностували 1485 інфікувань COVID-19

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
  • Водночас Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.

Теми: Лукашенко Білорусь коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Всі хочуть вкусити": Лукашенко відреагував на критику боротьби з коронавірусом 21 квітня 2020, 13:25
Лукашенко сходив до храму: "Віруси переживаємо щороку" 19 квітня 2020, 22:01
Лукашенко про критику на свою адресу: тільки лінива, паршива собака не гавкає в мою сторону 19 квітня 2020, 00:29
Усі новини
Головні новини
У Зеленського всерйоз візьмуться за Кернеса й Труханова, які не виконали рішення уряду
Спалах COVID-19 у гуртожитку під Києвом: 37 хворих, двоє померли
У Зеленського готують кілька звільнень – джерела
Спецоперація СБУ: пошкоджено стовп зі слідами куль на Майдані, ДБР склало протокол
Усі новини
психологія

9 звичок злих людей, та як їх не повторювати

інтерв'ю

Досвід ветерана: Денис Дьомін – від студента, через війну, до піца-шефа у Pizza Veterano