У хокеїста, з яким грав Лукашенко, виявили коронавірус

Хокеїст з команди президента Білорусі Олександра Лукашенка здав позитивний тест на коронавірус, тепер президент зобов'язаний самоізолюватись.

Джерело: прессекретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт, яку цитує РИА Новости

Пряма мова: "Гравець президентської хокейної команди Дмитро Мелешко дійсно госпіталізований з діагнозом пневмонія. Отримано позитивний результат тесту на COVID-19. Дмитро захворів через приблизно тиждень після закінчення аматорського чемпіонату Білорусі з хокею, коли вся команда перебувала у відпустці".

Деталі: На питання, чи здавав тест на коронавірус глава Білорусі, Ейсмонт сказала, що зараз в цьому немає необхідності.

Відповідаючи на запитання про самопочуття глави держави, прес-секретар сказала: "Не дочекаєтеся!"

Вона повідомила, що Лукашенко не буде йти в самоізоляцію.

Мелешко в одній команді з Лукашенком грав 11 квітня. За інструкцією МОЗ президент зобов'язаний самоізолюватись - відтоді ще не минуло 14 днів.

Нагадамо: 20 квітня в Білорусі діагностували 1485 інфікувань COVID-19.

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