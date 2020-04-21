У хокеїста, з яким грав Лукашенко, виявили коронавірус
Хокеїст з команди президента Білорусі Олександра Лукашенка здав позитивний тест на коронавірус, тепер президент зобов'язаний самоізолюватись.
Джерело: прессекретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт, яку цитує РИА Новости
Пряма мова: "Гравець президентської хокейної команди Дмитро Мелешко дійсно госпіталізований з діагнозом пневмонія. Отримано позитивний результат тесту на COVID-19. Дмитро захворів через приблизно тиждень після закінчення аматорського чемпіонату Білорусі з хокею, коли вся команда перебувала у відпустці".
Деталі: На питання, чи здавав тест на коронавірус глава Білорусі, Ейсмонт сказала, що зараз в цьому немає необхідності.
Відповідаючи на запитання про самопочуття глави держави, прес-секретар сказала: "Не дочекаєтеся!"
Вона повідомила, що Лукашенко не буде йти в самоізоляцію.
Мелешко в одній команді з Лукашенком грав 11 квітня. За інструкцією МОЗ президент зобов'язаний самоізолюватись - відтоді ще не минуло 14 днів.
Нагадамо: 20 квітня в Білорусі діагностували 1485 інфікувань COVID-19.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
- Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
- Водночас Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.