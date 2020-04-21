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У хокеїста, з яким грав Лукашенко, виявили коронавірус

Вівторок, 21 квітня 2020, 17:02
У хокеїста, з яким грав Лукашенко, виявили коронавірус

Хокеїст з команди президента Білорусі Олександра Лукашенка здав позитивний тест на коронавірус, тепер президент зобов'язаний самоізолюватись.

Джерело: прессекретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт, яку цитує РИА Новости

Пряма мова: "Гравець президентської хокейної команди Дмитро Мелешко дійсно госпіталізований з діагнозом пневмонія. Отримано позитивний результат тесту на COVID-19. Дмитро захворів через приблизно тиждень після закінчення аматорського чемпіонату Білорусі з хокею, коли вся команда перебувала у відпустці".

Деталі: На питання, чи здавав тест на коронавірус глава Білорусі, Ейсмонт сказала, що зараз в цьому немає необхідності.

Відповідаючи на запитання про самопочуття глави держави, прес-секретар сказала: "Не дочекаєтеся!"

Вона повідомила, що Лукашенко не буде йти в самоізоляцію.

Мелешко в одній команді з Лукашенком грав 11 квітня. За інструкцією МОЗ президент зобов'язаний самоізолюватись - відтоді ще не минуло 14 днів.

Нагадамо: 20 квітня в Білорусі діагностували 1485 інфікувань COVID-19

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Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
  • Водночас Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілоруськоронавірус
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